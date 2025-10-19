El dólar sube otra vez en el mercado informal de Cuba: La escalada parece no tener fin

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este domingo con una nueva subida del dólar, que consolida su tendencia alcista de las últimas semanas y mantiene bajo presión al peso cubano.

El euro, por su parte, se mantiene estable en su máximo histórico reciente, mientras la Moneda Libremente Convertible (MLC) continúa sin variaciones.

Según el parte diario del medio independiente elTOQUE, la tasa de cambio informal se situó este domingo en 472 pesos cubanos (CUP) por dólar estadounidense (USD), dos puntos más arriba que su cotización de la jornada previa.

Evolución de la tasa de cambio

Por su parte, el euro se mantuvo en 525 CUP consolidando la pauta de un comportamiento más estable, que experimenta menos variaciones, aunque estas resultan más abruptas que la moneda estadounidense.

La MLC continúa estancada en los 200 CUP, su nivel más bajo desde el verano. La caída sostenida de esta divisa virtual, controlada por el Estado, evidencia su pérdida de relevancia en las operaciones cotidianas, debido a la escasa oferta en las tiendas oficiales y la desconfianza entre los consumidores.

En cambio, la imparable subida de la moneda estadounidense confirma que el peso cubano sigue perdiendo terreno frente a las divisas más demandadas en la isla.

Durante las últimas semanas, el dólar ha registrado un comportamiento claramente ascendente, acumulando un aumento sostenido que lo ha llevado a niveles no vistos desde el inicio de la actual crisis cambiaria.

En un mes, la divisa estadounidense ha ganado más de 50 pesos en el mercado informal, impulsada por la falta de divisas oficiales, el incremento de la demanda entre las mipymes y el continuo deterioro de la confianza en la moneda nacional.

No obstante, el euro se mantiene como la moneda más fuerte en la compraventa callejera, tras haber alcanzado su récord histórico en jornadas anteriores. Su estabilidad reciente no implica calma, sino consolidación en un punto alto que refuerza su papel como activo de refugio en un entorno económico marcado por la incertidumbre.

Con este nuevo movimiento, el mercado informal cubano cierra otra semana de inestabilidad, con el dólar y el euro marcando el pulso de una economía cada vez más dolarizada de hecho. Los analistas coinciden: sin una intervención monetaria creíble, el peso cubano seguirá su espiral descendente y podría cerrar el año en niveles récord de devaluación.