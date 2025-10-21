Aumenta precio del dólar en Cuba por sexto día consecutivo

El dólar está desatado en el mercado informal cubano y suma este martes su sexto día consecutivo de aumentos.

La moneda estadounidense amaneció este martes tasada en 478 CUP, la cifra supone tres pesos más que el valor a que arribó el día anterior.

Desde el pasado 16 de octubre el dólar suma seis días de actividad en los que ha subido 18 pesos. Tal despegue le ha permitido a la moneda estadounidense reducir a 52 CUP su diferencia con el euro, cuya tasa continúa siendo muy superior.

Este 21 de octubre la moneda europea continúa tasada en 530 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

La Moneda Libremente Convertible (MLC), también retiene su precio de los últimos días y se vende como promedio en 200 CUP.

Tasa de cambio hoy 21/10/2025 - 6:03 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 478 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 530 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 200 CUP.

De acuerdo con el informe de octubre del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), los cubanos se refugian en monedas fuertes para protegerse de la inflación, operar comercialmente o simplemente sobrevivir.

El OMfi fuente proyectó que en lo que resta de mes el dólar podría incluso superar los 500 CUP si persiste el entorno extremo actual.

Según la misma previsión, el euro podría llegar a 551 CUP, mientras que la MLC quedaría en unos 215 CUP.

La caída de la producción nacional -especialmente por la crisis energética- y la falta de insumos, ha obligado a las mipymes a buscar insumos en el exterior, aumentando su necesidad de divisas. Esto genera una competencia feroz en el mercado informal entre negocios, consumidores y traders.Al mismo tiempo, se registra una creciente fuga de capitales y el uso de criptomonedas o cuentas en el extranjero para proteger ingresos. Esta dinámica está alimentada por la desconfianza generalizada en la capacidad del gobierno para implementar políticas estabilizadoras.

El exceso de pesos en circulación sin respaldo productivo, unido al fracaso del proceso de bancarización, ha incentivado la conversión inmediata de pesos en divisas.

La falta de confianza en la moneda nacional y la percepción de que la crisis no tiene salida a corto plazo, refuerzan este comportamiento defensivo.

Este proceso especulativo se ha acelerado ante la percepción de que el valor del peso cae cada día.Por otro lado, la caída sostenida del turismo ha afectado severamente el ingreso de divisas frescas al país. La menor entrada de dólares a través del turismo agrava el desequilibrio entre oferta y demanda de moneda extranjera.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 21 de octubre:

1 USD = 478 CUP.

5 USD = 2 390 CUP.

10 USD = 4 780 CUP.

20 USD = 9 560 CUP.

50 USD = 23 900 CUP.

100 USD = 47 800 CUP..

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 530 CUP.

2 EUR = 1,060 CUP.

5 EUR = 2,650 CUP.

10 EUR = 5,300 CUP.

20 EUR = 10,600 CUP.

50 EUR = 26,500 CUP.

100 EUR = 53,000 CUP.

200 EUR = 106,000 CUP.

500 EUR = 265,000 CUP.

Mientras tanto, los cubanos se preguntan qué pasó con "la tasa flotante" anunciada desde finales desde 2024 por Manuel Marrero, con el fin de intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.