¡Imparable! Nueva subida del dólar en el mercado informal de divisas en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba cierra la semana con una nueva subida del dólar y el euro consolidando su récord histórico, mientras la Moneda Libremente Convertible (MLC) se mantiene sin cambios en su valor más bajo del último mes.

Según los datos publicados este sábado por el medio independiente elTOQUE, la tasa de cambio informal se sitúa en 470 pesos cubanos (CUP) por dólar estadounidense (USD), dos puntos más que la víspera.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 18 Octubre, 2025 - 07:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 470 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 525 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP

Por su parte, el euro se consolida en los 525 CUP alcanzados este viernes tras un salto repentino de cinco pesos y la MLC se mantiene en 200 CUP. Las cifras confirman la presión sostenida sobre el peso cubano, que en apenas un mes ha perdido más de un 10 % de su valor frente a las principales divisas.

Evolución de la tasa de cambio

Durante las últimas cuatro semanas, el dólar ha mostrado una tendencia claramente ascendente: pasó de 420 CUP a mediados de septiembre a 470 CUP este 18 de octubre, con subidas constantes y casi sin retrocesos.

El ritmo promedio de incremento ha sido de 12 a 15 pesos semanales, impulsado por la escasez de divisas oficiales, el aumento de la demanda entre las Mipymes y la desconfianza generalizada en la moneda nacional.

El euro ha seguido un comportamiento similar, aunque más estable en su fase final. A mediados de septiembre cotizaba alrededor de 480 CUP, y hoy se ubica en 525 CUP, tras una escalada sostenida que lo llevó a romper el umbral simbólico de los 500 CUP a comienzos de mes.

La moneda europea se ha consolidado como el principal refugio de valor en la isla, superando incluso al dólar en algunos tramos de volatilidad.

Por el contrario, la MLC ha perdido terreno: de cotizarse a 210 CUP a finales de septiembre, descendió hasta 200 CUP, su nivel más bajo desde mayo. Su caída refleja la pérdida de confianza de los cubanos en una divisa controlada por el Estado y limitada a tiendas desabastecidas y precios cada vez más inaccesibles.

En conjunto, los gráficos del último mes muestran una tendencia clara: el peso cubano sigue en caída libre, sin intervención visible del gobierno ni señales de estabilización.

Mientras el Banco Central guarda silencio sobre la prometida reforma cambiaria, el mercado informal se consolida como el verdadero termómetro de la economía nacional, donde el valor del dinero se decide en la calle y no en los despachos oficiales.

A dos meses de terminar el año, los analistas y la población cubana en general no descartan nuevos récords antes de diciembre, en un contexto en el que el peso cubano se devalúa más rápido de lo que el gobierno parece dispuesto —o capaz— de reconocer.