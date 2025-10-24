Fuertes lluvias e inundaciones por la tormenta tropical Melissa en Jamaica y República Dominicana

Vídeos relacionados:

La tormenta tropical Melissa genera este jueves fuertes lluvias e inundaciones en Jamaica y República Dominicana, dejando a su paso comunidades anegadas, acueductos dañados y cientos de miles de personas sin agua potable.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos advirtió en su boletín número 9, emitido a las 11:00 a.m. (hora del Este), que Melissa podría convertirse en huracán mayor durante el fin de semana, afectando principalmente a Jamaica, Haití, Cuba y República Dominicana.

"Se espera que Melissa se intensifique hasta convertirse en un huracán mayor, y el riesgo de un período prolongado de varios días con vientos dañinos, así como de inundaciones tanto en el interior como en las zonas costeras, continúa aumentando para Jamaica", señaló el NHC.

Según reportes de medios locales, las intensas precipitaciones ya provocaron el desbordamiento de varios ríos y el anegamiento de calles en distintas comunidades del municipio de Salinas, en la provincia Peravia, en República Dominicana.

Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de la fuerza de los vientos y del ímpetu de las aguas penetrando en viviendas y sepultando autos.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) en República Dominicana informó que sus equipos están analizando la información meteorológica y de impacto para orientar acciones que permitan proteger a las comunidades vulnerables ante el paso de la tormenta.

En el sector Juan Valdez, del Distrito Nacional, residentes reportaron inundaciones totales tras el desborde de una cañada, lo que ha afectado el tránsito y las viviendas, según informó el canal Noticias Telemicro.

Las autoridades meteorológicas de la región advirtieron que las lluvias intensas podrían generar inundaciones repentinas significativas y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas y costeras de Haití y la República Dominicana.

Las autoridades locales mantienen operativos de emergencia y albergues preventivos.

Usuarios en redes sociales han compartido imágenes de calles inundadas, viviendas afectadas y comunidades incomunicadas. La etiqueta #TormentaMelissa se mantiene en tendencia en República Dominicana y Jamaica.