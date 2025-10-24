Fuertes lluvias e inundaciones por la tormenta tropical Melissa en Jamaica y República Dominicana

Jueves, 23 Octubre, 2025 - 19:14

Lluvias en República Dominicana © X / Medios locales
Lluvias en República Dominicana Foto © X / Medios locales

La tormenta tropical Melissa genera este jueves fuertes lluvias e inundaciones en Jamaica y República Dominicana, dejando a su paso comunidades anegadas, acueductos dañados y cientos de miles de personas sin agua potable.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos advirtió en su boletín número 9, emitido a las 11:00 a.m. (hora del Este), que Melissa podría convertirse en huracán mayor durante el fin de semana, afectando principalmente a Jamaica, Haití, Cuba y República Dominicana.

"Se espera que Melissa se intensifique hasta convertirse en un huracán mayor, y el riesgo de un período prolongado de varios días con vientos dañinos, así como de inundaciones tanto en el interior como en las zonas costeras, continúa aumentando para Jamaica", señaló el NHC.

Según reportes de medios locales, las intensas precipitaciones ya provocaron el desbordamiento de varios ríos y el anegamiento de calles en distintas comunidades del municipio de Salinas, en la provincia Peravia, en República Dominicana. 

Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de la fuerza de los vientos y del ímpetu de las aguas penetrando en viviendas y sepultando autos. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) en República Dominicana informó que sus equipos están analizando la información meteorológica y de impacto para orientar acciones que permitan proteger a las comunidades vulnerables ante el paso de la tormenta.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), más de 647 mil personas se encuentran sin acceso al agua potable debido a los daños provocados por la tormenta en al menos 48 acueductos del país. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 25 provincias en alerta por los efectos de las lluvias.

En el sector Juan Valdez, del Distrito Nacional, residentes reportaron inundaciones totales tras el desborde de una cañada, lo que ha afectado el tránsito y las viviendas, según informó el canal Noticias Telemicro.

El NHC urgió a los habitantes de Jamaica a acelerar los preparativos para proteger sus vidas y propiedades ante las posibles inundaciones costeras y los vientos huracanados que podrían extenderse por varios días.

Las autoridades meteorológicas de la región advirtieron que las lluvias intensas podrían generar inundaciones repentinas significativas y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas y costeras de Haití y la República Dominicana.

El NHC también instó a los residentes de Cuba a mantenerse atentos a los próximos boletines, ya que el lento desplazamiento de Melissa podría prolongar sus efectos sobre el Caribe central durante varios días.
El sistema Melissa se mueve lentamente hacia el noroeste del Caribe y podría alcanzar categoría 3 antes del domingo.

Las autoridades locales mantienen operativos de emergencia y albergues preventivos.

Usuarios en redes sociales han compartido imágenes de calles inundadas, viviendas afectadas y comunidades incomunicadas. La etiqueta #TormentaMelissa se mantiene en tendencia en República Dominicana y Jamaica.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

