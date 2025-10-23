Desgarrador mensaje de una cubana: “Nos debatimos entre qué comer y cómo atender los enfermos”

Vídeos relacionados:

Los cubanos enfrentan en la actualidad un día a día marcado por varios problemas: a los “viejos”, como la escasez agudizada, la inflación, el difícil acceso a medicamentos y alimentos, y la crisis energética, se suma ahora el azote de varias enfermedades que mantienen en jaque a las personas.

La cubana Irina Diéguez Toledo compartió en Facebook un texto conmovedor por su retrato descarnado de la vida diaria en la isla, marcada por la escasez, la enfermedad y el miedo.

Captura Facebook / Irina Diéguez Toledo

En su publicación, Diéguez describe una mañana cualquiera: “Preparo el desayuno, leche aguada y pan del día anterior. Salgo a botar la basura. Una vecina llora. Espera a que otro vecino le preste un sillón de ruedas. Su mamá anciana y diabética amaneció con un pie enrojecido y muy inflamado”.

El relato continúa con imágenes que exponen la crisis sanitaria que viven los cubanos.

“Todos enferman entre montañas de basura y salideros. Sin servicio de ambulancias, ni dinero para taxis. Sin medicinas para el control de enfermedades crónicas, ni para enfrentar los nueve virus que circulan”, escribió, refiriéndose al comentario “alegre” de un viceministro cubano sobre la situación epidemiológica del país.

Lo más leído hoy:

Diéguez menciona además la amenaza del huracán Melissa sobre el oriente de la isla y deja una reflexión que atraviesa todo su mensaje: “¿Qué existe más allá del miedo? Me pregunto”.

Su publicación ha sido comentada y compartida numerosas veces como reflejo de la angustia que viven miles de familias en Cuba, donde el hambre, las enfermedades y la falta de recursos básicos se mezclan con la incertidumbre de un país cada vez más deteriorado.

Elaine Acosta dijo: “Cuánto dolor, una angustia y desesperación que no cesan... mientras quienes mal gobiernan solo se molestan en buscar excusas y culpar a terceros de lo que es solo responsabilidad suya”.

Por su parte, Jorge Canales fue demoledor con sus palabras: “En un campo de concentración alemán en 1942 probablemente había más confort y calidad de vida. La cámara de gas en Cuba es el gobierno”.

En una crítica frontal, Lachy Fmc subrayó: “Fue repulsivo ver a ese ‘cuadro’ del MINSAP hablando de la situación desastrosa que se está viviendo con una sonrisa en la cara”.

Desde el perfil de Orquídea Pereira se retrató el triste panorama que padecen los barrios de Cuba: “Perdí la cuenta de cuántos hemos enfermado, sólo los niños se han llevado al hospital y una anciana con deshidratación. Días atrás pasó una enfermera, hizo una pesquisa, sí, estamos en una lista, estadística, ¿para qué? Nos preguntamos todos. Y los grasientos como si nada, mintiendo, ocultando, sin hacer la más mínima gestión. Tal vez saldrá algún diputado o Ministro a decir que estamos disfrazados de enfermos”.