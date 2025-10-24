Melissa amenaza a Cuba y el país tiembla: Bodegas vacías, techos remendados y miedo en cada casa

Vídeos relacionados:

La tormenta tropical Melissa mantiene su fuerza en el Caribe central y podría impactar el oriente cubano en los próximos días con intensas lluvias, vientos y marejadas, según reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Sin embargo, mucho antes de que caiga la primera gota, el país ya se siente en desastre.

El escritor y activista santiaguero Yasser Sosa Tamayo publicó este jueves un texto en Facebook que retrata la vulnerabilidad extrema con la que Cuba espera la llegada de Melissa.

Captura Facebook / Yasser Sosa Tamayo

“Ni siquiera ha llovido y ya el país parece después del desastre. Melissa viene por el oriente, no como visita: como sentencia”, escribió.

El emotivo mensaje del activista retrata con tono entre poético y desgarrador un país desprotegido ante la tormenta.

“El país está desnudo para recibirlo: bodegas vacías, canasta básica detenida en algún depósito que nadie muestra, techos cosidos con fe, paredes sosteniéndose más por costumbre que por cemento”, lamentó.

Sosa también advirtió sobre el colapso sanitario y ambiental previo al impacto: “Todos enferman entre montañas de basura y salideros. Sin servicio de ambulancias, ni dinero para taxis. Sin medicinas para el control de enfermedades crónicas ni para enfrentar los virus que circulan. El agua aún no cae y ya enferma”.

Mientras Melissa continúa desplazándose lentamente al norte-noroeste con vientos sostenidos de 75 km/h, el NHC advierte que la tormenta podría convertirse en huracán el sábado y alcanzar mayor intensidad el domingo, con riesgo de lluvias torrenciales y deslizamientos en el oriente de Cuba.

El texto del activista concluye con un llamado a la acción solidaria ante el abandono institucional: “El que tenga techo, proteja. El que tenga comida, comparta. El que tenga voz, grite. El que tenga mano, ayude. Porque si no nos salvamos entre nosotros, entonces no nos salva nadie”.

En la sección de los comentarios agregó: “No es tiempo de mirar: es tiempo de mover el cuerpo”.

Además, desde la vocación humanista que lo caracteriza, subrayó: “Si conoces a alguien sin techo, sin comida, sin familia o sin cómo protegerse. Actúa hoy, no después. Comparte, etiqueta, ofrece ayuda, abre tu puerta, dona lo que puedas. La tormenta ya viene; que no nos encuentre cruzados de brazos”.