Melissa amenaza a Cuba y el país tiembla: Bodegas vacías, techos remendados y miedo en cada casa

La tormenta tropical Melissa mantiene su fuerza en el Caribe central y podría impactar el oriente cubano en los próximos días con intensas lluvias, vientos y marejadas, según reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC).
Sin embargo, mucho antes de que caiga la primera gota, el país ya se siente en desastre.
El escritor y activista santiaguero Yasser Sosa Tamayo publicó este jueves un texto en Facebook que retrata la vulnerabilidad extrema con la que Cuba espera la llegada de Melissa.
“Ni siquiera ha llovido y ya el país parece después del desastre. Melissa viene por el oriente, no como visita: como sentencia”, escribió.
El emotivo mensaje del activista retrata con tono entre poético y desgarrador un país desprotegido ante la tormenta.
“El país está desnudo para recibirlo: bodegas vacías, canasta básica detenida en algún depósito que nadie muestra, techos cosidos con fe, paredes sosteniéndose más por costumbre que por cemento”, lamentó.
Sosa también advirtió sobre el colapso sanitario y ambiental previo al impacto: “Todos enferman entre montañas de basura y salideros. Sin servicio de ambulancias, ni dinero para taxis. Sin medicinas para el control de enfermedades crónicas ni para enfrentar los virus que circulan. El agua aún no cae y ya enferma”.
Mientras Melissa continúa desplazándose lentamente al norte-noroeste con vientos sostenidos de 75 km/h, el NHC advierte que la tormenta podría convertirse en huracán el sábado y alcanzar mayor intensidad el domingo, con riesgo de lluvias torrenciales y deslizamientos en el oriente de Cuba.
El texto del activista concluye con un llamado a la acción solidaria ante el abandono institucional: “El que tenga techo, proteja. El que tenga comida, comparta. El que tenga voz, grite. El que tenga mano, ayude. Porque si no nos salvamos entre nosotros, entonces no nos salva nadie”.
En la sección de los comentarios agregó: “No es tiempo de mirar: es tiempo de mover el cuerpo”.
Además, desde la vocación humanista que lo caracteriza, subrayó: “Si conoces a alguien sin techo, sin comida, sin familia o sin cómo protegerse. Actúa hoy, no después. Comparte, etiqueta, ofrece ayuda, abre tu puerta, dona lo que puedas. La tormenta ya viene; que no nos encuentre cruzados de brazos”.
Preguntas frecuentes sobre la tormenta tropical Melissa y su impacto en Cuba
¿Cuál es la situación actual de la tormenta tropical Melissa y su posible impacto en Cuba?
La tormenta tropical Melissa se encuentra en el Caribe central y podría impactar el oriente de Cuba con lluvias intensas, vientos fuertes y marejadas. Según el Centro Nacional de Huracanes, la tormenta tiene el potencial de convertirse en huracán, lo que aumentaría el riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones en las zonas afectadas.
¿Cómo afecta la crisis energética en Cuba la preparación ante el ciclón Melissa?
La crisis energética en Cuba, con apagones que duran hasta 20 horas, dificulta el acceso a la información y la preparación adecuada para enfrentar la tormenta Melissa. Esta situación complica la distribución de alertas meteorológicas y la planificación de medidas de emergencia, dejando a la población más vulnerable ante el fenómeno natural.
¿Qué medidas recomienda el activista Yasser Sosa Tamayo ante la llegada de Melissa?
Yasser Sosa Tamayo llama a la solidaridad y a la acción comunitaria ante la falta de respuesta gubernamental. Recomienda que aquellos con recursos compartan comida, protejan sus techos y ayuden a quienes están en mayor riesgo. También insta a la población a mantenerse informada y a prepararse adecuadamente para minimizar los daños causados por la tormenta Melissa.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba para informar a su población sobre la tormenta Melissa?
La falta de electricidad y la infraestructura de comunicación deficiente limitan la capacidad de informar eficazmente a la población sobre la tormenta Melissa. Muchas personas dependen de las redes sociales para obtener información, pero el acceso limitado a dispositivos cargados y la conectividad intermitente dificultan mantenerse al tanto de las actualizaciones y advertencias oficiales.
¿Qué advertencias ha emitido el Instituto de Meteorología de Cuba sobre Melissa?
El Instituto de Meteorología de Cuba ha emitido varios avisos de ciclón tropical, alertando sobre el peligro potencial que representa Melissa para el oriente del país. Recomiendan mantener una vigilancia constante sobre la evolución de la tormenta y prepararse para posibles lluvias intensas y fuertes vientos, especialmente en las provincias orientales y centrales de la isla.
