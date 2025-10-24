Último parte del NHC: Melissa avanza lentamente y sigue ganando fuerza

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó en la tarde de este viernes que la Tormenta Tropical Melissa continúa reorganizándose sobre el mar Caribe y podría intensificarse significativamente en las próximas horas.

Según el parte oficial de las 2:00 p.m. (hora del Este), el centro del sistema fue localizado en los 15.6° de latitud norte y 74.4° de longitud oeste, a unos 370 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica) y 400 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

Melissa mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h y una presión central mínima de 997 milibares, mientras avanza lentamente hacia el este-sureste a apenas 4 km/h.

“Melissa se está reorganizando y se encuentra en condiciones de intensificarse sustancialmente en los próximos días”, señaló el NHC en su boletín.

“Se esperan lluvias catastróficas e inundaciones repentinas que amenazan la vida en el sur de Haití y Jamaica durante el fin de semana”, subrayó.

El pronóstico del NHC indica que Melissa podría alcanzar la categoría de huracán el sábado y convertirse en un huracán mayor (categoría 3 o superior) antes del domingo, impulsada por las altas temperaturas del mar Caribe y un entorno atmosférico favorable.

En su trayectoria prevista, el centro de la tormenta se moverá lentamente hacia el norte y luego al oeste durante el fin de semana, pasando cerca o al sur de Jamaica a inicios de la próxima semana y posiblemente cerca del oriente de Cuba entre martes y miércoles.

El NHC advirtió que, aunque todavía hay incertidumbre en la ruta exacta, la zona oriental de Cuba debe mantenerse atenta al progreso del sistema, dado su potencial de fortalecimiento y de producir lluvias e inundaciones severas.

Publicación del NHC

El NHC advirtió que Jamaica podría recibir un aviso de huracán en las próximas horas si se confirma el rápido fortalecimiento del sistema.

Melissa podría dejar acumulados de 250 a 500 milímetros de lluvia (10 a 20 pulgadas) en sectores del sur de Haití y el este de Jamaica, con cantidades aún mayores en áreas montañosas.

En el resto de Haití, República Dominicana y el sur de Cuba, los acumulados podrían alcanzar entre 150 y 300 milímetros.

El NHC alerta sobre inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y daños severos por crecidas en zonas urbanas y rurales. “Las condiciones podrían ser catastróficas en el sur de Haití”, advierte el parte oficial.

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) mantiene una vigilancia estrecha sobre el sistema, que podría representar un peligro potencial para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín si mantiene su rumbo hacia el noroeste.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil declaró este viernes la Fase Informativa en seis provincias del centro y oriente del país ante la posibilidad de un deterioro de las condiciones meteorológicas desde el fin de semana.

Los organismos de emergencia exhortaron a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales y evitar la difusión de información no verificada.