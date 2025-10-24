"En vez de ocuparse de la salud del pueblo...": Cuba se desploma pero el régimen sigue con las marchas políticas

Vídeos relacionados:

El régimen cubano informó que más de cien mil habaneros marcharán el próximo 28 de octubre en homenaje al comandante Camilo Cienfuegos y “contra el bloqueo”, pese a la crisis sanitaria, energética y adversas condiciones climáticas que atraviesa el país.

Según informaron medios oficialistas, la movilización forma parte de la Jornada Ideológica Camilo-Ché y fue anunciada durante una reunión encabezada por Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido Comunista en La Habana, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital.

El acto incluirá la participación de dirigentes políticos, organizaciones juveniles y estudiantiles, y empresas estatales, y se realizará —según el propio régimen— para “reforzar la cohesión social y el sentido de pertenencia”.

Indignación en redes

La convocatoria llega cuando el país vive uno de los momentos más críticos del año: hospitales colapsados, apagones generalizados, brotes epidémicos y la amenaza del huracán Melissa, que podría impactar el oriente cubano desde el miércoles. Según reportó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta tropical podría convertirse en huracán en las próximas horas y provocar lluvias torrenciales y vientos destructivos en Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma, mientras el gobierno aún no informa medidas preventivas concretas.

En redes sociales, la publicación del anuncio ha provocado una avalancha de críticas e indignación. “Oye deténganse ya con las marchas esas, la cantidad de virus que hay regados y encima la situación del transporte y combustible y ahora otra marcha el 28 hasta cuándo, no piensan o qué”, escribió una usuaria.

Otro comentó: “El 28 estará azotando un huracán de gran intensidad la zona oriental y en La Habana dizque cien mil habaneros estarán desfilando. Las cosas de Narnia.” Un tercer usuario reclamó: “Señores dejen la burla, cojan ese petróleo para fumigar, muevan recursos a favor del pueblo, hasta cuándo la indolencia.”

Muchos mensajes coincidieron en denunciar que el gobierno sigue destinando recursos a actos políticos mientras el país enfrenta brotes de dengue, escasez de alimentos y falta de transporte.

“Con dengue, enfermedades virales, hambre, ciclón, allá el loco que vaya”, escribió un internauta. “Marcharán habaneros OBLIGADOS!!!”, añadió otro.

La sensación de agotamiento se repitió una y otra vez en los comentarios: “Por Dios, en vez de ocuparse de la salud del pueblo siguen con esas marchas que no resuelven nada. Destinen ese petróleo para fumigar y poder erradicar los mosquitos que tanto están causando. Parece que los dirigentes no piensan.” Una frase sintetizó el sentir general: “No hay jama, no hay luz, no hay medicina… pero sí hay marcha.”

Un país en colapso

El anuncio se produce en medio de un panorama nacional deteriorado. El Sistema Eléctrico Nacional colapsó parcialmente este jueves, dejando sin corriente a gran parte del país durante horas. El déficit de generación alcanzó los 1,818 megawatts frente a una demanda de 2,526, con apenas 1,550 megawatts disponibles, según datos oficiales. La falta de combustible, las averías en termoeléctricas y la paralización de decenas de unidades de generación distribuidas agravaron los apagones que ya forman parte de la vida cotidiana.

La situación sanitaria, por su parte, también continúa empeorando, con hospitales saturados, falta de medicinas y fumigación irregular. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió al régimen declarar la emergencia sanitaria nacional, ante el aumento de casos de dengue, chikungunya y oropouche, y el colapso del sistema de salud.

Solo en una semana se registraron más de 13,000 casos de fiebre en todo el país, con transmisión activa de varios virus y graves carencias de medicamentos y personal médico. Pese a ese escenario, el gobierno mantiene su plan de movilizar a miles de personas hacia la Plaza de la Revolución, utilizando combustible, transporte y personal estatal en medio de la escasez.

“El país se cae a pedazos”

En días recientes, el actor Luis Alberto García había expresado su rechazo a las marchas y tribunas oficiales del régimen, en medio de la misma crisis que hoy se agrava. En su perfil de Facebook escribió: “Sinceramente no creo que esta policrisis nacional sea el marco adecuado para seguir inventando desfiles y tribunas. El país se cae a pedazos. ¿No se enteran quienes respiran en esa dimensión ‘otra’ que habitan? ¿Lo saben y aún así se pasan con fichas?” En ese mismo texto añadió que “sería más patriótico, empático y consecuente dedicarle la tribuna, la marcha o la CONGA a los enfermos y fallecidos por los arbovirus en las provincias matanceras. Digo yo.”

Sus palabras, publicadas días antes de la nueva convocatoria, cobran vigencia ante la insistencia del régimen en llenar calles mientras el país se vacía de recursos. En redes, los cubanos repiten su frustración: “Dejen ya por favor de jugar con la vida de un país entero, estamos enfermos, débiles por falta de alimentos, medicamentos y ustedes convocando marchas. CoJan ese petróleo y fumiguen por tierra y por aire.”

Mientras la población sobrevive entre apagones, epidemias y escasez, el gobierno insiste en la propaganda y las consignas. Cuba se desploma, pero el régimen sigue marchando.