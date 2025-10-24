Díaz-Canel habla de “experiencia ante huracanes”, pero Cuba enfrenta apagones y desabastecimiento

Vídeos relacionados:
El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba está preparada para enfrentar al huracán Melissa, aunque el país vive una de sus peores crisis energéticas y sanitarias en años, con apagones prolongados y desabastecimiento generalizado.
“Son muy altas las probabilidades de que Melissa afecte nuestro país en los próximos días. Las provincias que podrían sufrir sus impactos están tomando medidas. Importante prever cada detalle para proteger a nuestro pueblo y cumplir los planes. Tenemos amplia experiencia en ello”, escribió el gobernante este viernes en la red social X.
Mientras el gobernante apelaba al discurso de la “previsión y la experiencia”, los cubanos enfrentaban apagones de más de 18 horas, escasez de alimentos y medicamentos y brotes epidémicos que mantienen saturados los hospitales.
La situación se agrava ante la falta de medidas preventivas y el deterioro del sistema eléctrico nacional, que reportó este viernes un déficit superior a los 1.800 MW.
El mensaje de Díaz-Canel provocó una ola de críticas en redes sociales. “Experiencia en fracasar por no tener los medios con que hacerle frente”, escribió un usuario.
Otros recordaron que tras huracanes pasados “el pueblo quedó abandonado y las ayudas fueron manipuladas”.
“Vuestro efecto es incluso peor que los huracanes”, ironizó otro comentarista. “No hay medicinas ni equipos médicos, y la población sigue sin luz e incomunicada mientras ustedes hablan de experiencia”, añadió un internauta desde la región oriental.
La llegada de Melissa, que podría convertirse en huracán en las próximas horas, encuentra al país en una situación de extrema vulnerabilidad, sin recursos materiales ni fortaleza institucional para responder a una nueva emergencia nacional.
A inicios de septiembre, una encuesta nacional del Food Monitor Program (FMP) reveló que el 94% de los hogares cubanos cree que el gobierno no tiene interés en revertir la crisis alimentaria que afecta al país o, si lo ha intentado, no ha logrado resultados.
El informe subrayó que el hambre, la pobreza y la inseguridad se han extendido a la mayoría de la población, en un país donde estimaciones independientes calculan que más del 80% de los cubanos vive en situación de pobreza.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba ante el huracán Melissa
¿Cómo afecta el huracán Melissa a Cuba en medio de su crisis energética?
El huracán Melissa llega en un momento crítico para Cuba, que enfrenta una de sus peores crisis energéticas. La isla sufre apagones prolongados de hasta 18 horas diarias, lo que dificulta que la población se mantenga informada y preparada para el impacto del huracán. La falta de electricidad afecta la comunicación y la capacidad de respuesta ante emergencias.
¿Qué medidas ha anunciado el gobierno cubano para enfrentar el huracán Melissa?
El presidente Miguel Díaz-Canel ha mencionado que están tomando medidas para prever cada detalle y proteger al pueblo cubano. Sin embargo, las críticas en redes sociales sugieren que la población no confía en la capacidad del gobierno para manejar la situación, dado el historial de desabastecimiento y falta de acción efectiva en emergencias anteriores.
¿Cuál es la opinión de la población cubana sobre la gestión del gobierno ante la crisis actual?
La opinión generalizada entre la población cubana es de desconfianza y crítica hacia el gobierno. Una encuesta reciente revela que el 94% de los hogares en Cuba no confía en que el gobierno resolverá la crisis alimentaria. Además, el manejo de la crisis energética y sanitaria ha sido ampliamente criticado por su ineficacia y falta de transparencia.
¿Qué impacto tiene la situación actual en la vida diaria de los cubanos?
La vida diaria en Cuba está marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos, y un colapso generalizado en los servicios básicos. La población enfrenta una inseguridad alimentaria creciente, con el 80% de los cubanos viviendo en situación de pobreza según estimaciones independientes. La falta de recursos básicos y el deterioro del sistema eléctrico agravan la situación.
