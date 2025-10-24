Díaz-Canel habla de “experiencia ante huracanes”, pero Cuba enfrenta apagones y desabastecimiento

El país vive una de sus peores crisis energéticas y sanitarias en años

El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba está preparada para enfrentar al huracán Melissa, aunque el país vive una de sus peores crisis energéticas y sanitarias en años, con apagones prolongados y desabastecimiento generalizado.

“Son muy altas las probabilidades de que Melissa afecte nuestro país en los próximos días. Las provincias que podrían sufrir sus impactos están tomando medidas. Importante prever cada detalle para proteger a nuestro pueblo y cumplir los planes. Tenemos amplia experiencia en ello”, escribió el gobernante este viernes en la red social X.

Mientras el gobernante apelaba al discurso de la “previsión y la experiencia”, los cubanos enfrentaban apagones de más de 18 horas, escasez de alimentos y medicamentos y brotes epidémicos que mantienen saturados los hospitales.

La situación se agrava ante la falta de medidas preventivas y el deterioro del sistema eléctrico nacional, que reportó este viernes un déficit superior a los 1.800 MW.

El mensaje de Díaz-Canel provocó una ola de críticas en redes sociales. “Experiencia en fracasar por no tener los medios con que hacerle frente”, escribió un usuario.

Otros recordaron que tras huracanes pasados “el pueblo quedó abandonado y las ayudas fueron manipuladas”.

“Vuestro efecto es incluso peor que los huracanes”, ironizó otro comentarista. “No hay medicinas ni equipos médicos, y la población sigue sin luz e incomunicada mientras ustedes hablan de experiencia”, añadió un internauta desde la región oriental.

La llegada de Melissa, que podría convertirse en huracán en las próximas horas, encuentra al país en una situación de extrema vulnerabilidad, sin recursos materiales ni fortaleza institucional para responder a una nueva emergencia nacional.

A inicios de septiembre, una encuesta nacional del Food Monitor Program (FMP) reveló que el 94% de los hogares cubanos cree que el gobierno no tiene interés en revertir la crisis alimentaria que afecta al país o, si lo ha intentado, no ha logrado resultados.

El informe subrayó que el hambre, la pobreza y la inseguridad se han extendido a la mayoría de la población, en un país donde estimaciones independientes calculan que más del 80% de los cubanos vive en situación de pobreza.