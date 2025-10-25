Fallece en Cuba el padre de la opositora Ariadna Mena: "El virus se lo llevó"

Vídeos relacionados:

La activista y opositora cubana Ariadna Mena Rubio, residente en Miami desde 2023, atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su padre, Adalberto Mena Martínez, en Cuba.

El anciano murió a causa de un virus no identificado, en medio del actual brote de enfermedades en Cuba. Ariadna aseguró en un post de Facebook que la enfermedad “le arrancó la vida” pese a haber sido “un hombre fuerte y lleno de sabiduría”.

“EPD mi viejito bello, nunca pensé que algo así te arrancaría la vida... Cuando un padre muere, muere contigo una mitad de ti”, escribió Mena Rubio en el emotivo mensaje en memoria de su papá.

Ariadna Mena, conocida por su activismo dentro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y por haber denunciado el acoso y las amenazas sufridas por parte del régimen cubano antes de su exilio, expresó que la pérdida la deja “con el alma partida en mil pedazos”.

El fallecimiento ocurre en un contexto de grave crisis sanitaria en Cuba, donde los casos de dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti se han multiplicado, provocando numerosas muertes y el colapso de hospitales locales.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reconoció esta semana la emergencia epidemiológica. La situación está marcada por la falta de insecticidas, combustible y recursos básicos para fumigar o garantizar repelentes a la población.

La viceministra Carilda Peña García admitió que “el complejo escenario económico del país no permite la adquisición de todos los insumos necesarios para la lucha antibacterial de forma masiva”.

El gobierno no cuenta con medios suficientes para combatir el brote de dengue, chikungunya y otras arbovirosis que afectan actualmente a toda la isla, pero insiste en mantener un tono triunfalista y hablar de las “fortalezas del sistema de salud cubano”.