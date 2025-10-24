Eduardo Antonio se despide de su madre fallecida en Cuba a causa del dengue: "Serás el adiós más doloroso"

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Eduardo Antonio atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su madre, Olguita, en Cuba, a causa del dengue. El artista, conocido como El Divo de Placetas, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse de la mujer que, según sus palabras, fue su guía y su mayor inspiración.

“Gracias a todos mis amigos y seguidores que han estado pendiente a la salud de mi madre. Lamentablemente en Cuba se vive en este momento una pandemia de dengue la cual le dio partida a mi madre el día de hoy”, escribió Eduardo Antonio.

“Mami, serás el adiós más doloroso y amargo que he dado. Gracias por cada minuto que me diste, por toda tu guía y valores. Sé que en el cielo me seguirás guiando y acompañando con tu luz y tu linda energía. Guárdame un pedacito a tu lado y el de papi. Salúdame a mi niña Claudia y a mi tía Reina. Para el día que me toque partir, me arruchen y poderles contar lo difícil que fue estar sin ustedes”, añadió el artista.

Visiblemente afectado, Eduardo Antonio confesó el profundo vacío que deja la partida de su madre, pero aseguró que seguirá adelante con la fuerza que ella le enseñó: “Te amo madre mía por siempre y me quedo aquí con tu amor y tu alegría. Voy a necesitar de mucha fuerza para seguir adelante pues nunca imaginé que el dolor que hoy siento fuese tan oscuro y profundo. Prometo no defraudarte ni cómo hombre ni como artista. Daré siempre lo mejor de mi cómo tú me enseñaste para seguir siendo tu orgullo el brillar como artista y ser amado por mi público".

El cantante recordó también que su madre siempre se sintió orgullosa de sus logros sobre los escenarios y que su mayor alegría era verlo triunfar frente al público.

“Tu mejor medicina siempre fue mi triunfo y el aplauso de mi público, ese mismo público al que hoy le pido su apoyo y al que le seguiré cantando con el pecho apretado pero con más amor y más fuerzas que nunca tu bendición siempre será mi punto de partida por siempre vivirás en mi corazón Olguita mi madre hermosa”, expresó con profundo dolor.

Lo más leído hoy:

Pese a la tristeza que lo embarga, Eduardo Antonio anunció que no cancelará sus próximas presentaciones y continuará cantando en honor a su madre.

En declaraciones a CiberCuba, Roy García, esposo del artista, explicó que Eduardo Antonio no ha podido viajar a la isla para despedirse de su madre, debido a las limitaciones de vuelos disponibles.

El artista ha recibido numerosas muestras de cariño de parte de sus seguidores, colegas y amigos, quienes le han expresado su apoyo en estos momentos de profundo dolor.