Motorista pierde la vida en choque contra carretón tirado por caballo en Guanabacoa

Un motorista perdió la vida este martes, al chocar de frente contra un carretón tirado por caballo en el municipio Guanabacoa, en La Habana.

El fatal accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 8:30 p.m., en la carretera de Peñalver, en el reparto Villa María. El conductor de la motocicleta impactó de manera violenta contra el coche y falleció en el acto, informó la página La Tijera en Facebook.

Según versiones de residentes del lugar, el motociclista intentó evitar un bache en la vía pasando a la senda contraria y terminó chocando contra el carretón de tracción animal. El impacto le provocó una herida que lo mató al instante.

Varias personas advirtieron que esa carretera está a oscuras y en pésimo estado, lo que aumenta el riesgo potencial de accidentes en la zona.

Hasta el momento, no ha trascendido información oficial sobre el incidente. Tampoco se conoce la identidad de la víctima.

Si bien testigos del hecho afirmaron que el carretón transitaba con las luces encendidas, la noticia originó comentarios sobre los vehículos de tracción animal que circulan por las carreteras a oscuras, en horas de la noche, y el aumento de accidentes de tráfico en los que han estado involucrados.

Aunque el Código de Seguridad Vial vigente en Cuba —Ley 109— prohíbe la circulación de estos medios de transporte durante el horario comprendido entre el anochecer y el amanecer, la realidad es otra en el país.

Un accidente de tránsito ocurrido la semana anterior en la localidad de Santa Rita, en la provincia Granma, tuvo un trágico desenlace: la muerte de un joven por las graves heridas que sufrió al impactar el jeep en el que viajaba con un carretón de caballo, en horas de la noche.

También se registran con mucha frecuencia accidentes en los que están implicadas motocicletas. Varios reportes en días pasados dieron cuenta de fatales accidentes con motos en distintas provincias del país.

El más reciente informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial reveló que motos y ciclomotores están implicados en el 52 % de los incidentes viales, y han provocado el 32 % de las muertes y 42 % de los lesionados.

Según la misma fuente, entre enero y agosto de este año, 502 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en Cuba. La cifra equivale al 80 % de los fallecidos por esa causa en todo 2024, lo que apunta a un incremento de la mortalidad por accidentes en las vías.