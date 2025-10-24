Joven de Artemisa muere semanas después de sufrir accidente en una moto

Vídeos relacionados:

Una joven de Artemisa, víctima hace tres semanas de un accidente de tránsito que la dejó en condición crítica, falleció este miércoles en un hospital de La Habana, según confirmaron personas cercanas a su entorno.

Marcia Deulofeu Hernández sufrió un accidente en una moto junto a su novio, a fines de septiembre, y estuvo en coma durante 21 días, de acuerdo con testimonios de sus allegados.

No han trascendido las circunstancias en que ocurrió el accidente que segó la vida de la joven, ni detalles del estado actual de su pareja.

La temprana muerte de Marcia ha sido un duro golpe para su familia y amigos, y ha causado gran consternación en la comunidad de Artemisa.

La noticia se conoció en redes sociales. “EPD mi vida, vuela alto… tu partida ha causado un gran dolor para todas tus amistades y en especial para tu familia… esto nadie se lo esperaba, qué duro todo… te vamos a extrañar mucho”, escribió Yeni Pérez en el grupo de Facebook “Revolico Guanajay”.

Miles de personas han reaccionado a la publicación y compartido numerosos mensajes en los que manifiestan su pesar por el deceso de la joven y envían condolencias a sus familiares y amigos.

Aunque se desconocen las causas que provocaron este accidente, su trágico desenlace es un nuevo recordatorio de los riesgos que implica la circulación en motocicletas, cuyo uso se ha incrementado significativamente en los últimos años en Cuba debido a la grave crisis del transporte.

Los datos son elocuentes: motos y ciclomotores están implicados en el 52 % de los accidentes de tráfico en el país y son responsables del 32 % de las muertes y el 42 % de los lesionados, según el informe más reciente de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Esta misma semana perdió la vida un motorista al chocar con un carretón de caballo en el municipio Guanabacoa, en La Habana, y la anterior, murió atropellada por un camión una joven de sólo 18 años que iba al volante de una moto eléctrica, en La Habana del Este.

Días antes, se registraron dos accidentes distintos en Holguín en los que también fallecieron conductores de motos.

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte y lesiones graves en Cuba, donde las deficiencias en la infraestructura vial, el deterioro del parque automotor y la falta de recursos para el mantenimiento de carreteras son elementos que agravan la situación, según informes oficiales.

En los primeros ocho meses de este año, 502 personas fallecieron por accidentes de tránsito, una cifra que equivale al 80 % de los muertos por esa causa en todo el 2024, lo que apunta a un alza de la mortalidad por incidentes en las vías del país.