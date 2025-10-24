Joven de Artemisa muere semanas después de sufrir accidente en una moto

Vídeos relacionados:
Una joven de Artemisa, víctima hace tres semanas de un accidente de tránsito que la dejó en condición crítica, falleció este miércoles en un hospital de La Habana, según confirmaron personas cercanas a su entorno.
Marcia Deulofeu Hernández sufrió un accidente en una moto junto a su novio, a fines de septiembre, y estuvo en coma durante 21 días, de acuerdo con testimonios de sus allegados.
No han trascendido las circunstancias en que ocurrió el accidente que segó la vida de la joven, ni detalles del estado actual de su pareja.
La temprana muerte de Marcia ha sido un duro golpe para su familia y amigos, y ha causado gran consternación en la comunidad de Artemisa.
La noticia se conoció en redes sociales. “EPD mi vida, vuela alto… tu partida ha causado un gran dolor para todas tus amistades y en especial para tu familia… esto nadie se lo esperaba, qué duro todo… te vamos a extrañar mucho”, escribió Yeni Pérez en el grupo de Facebook “Revolico Guanajay”.
Miles de personas han reaccionado a la publicación y compartido numerosos mensajes en los que manifiestan su pesar por el deceso de la joven y envían condolencias a sus familiares y amigos.
Aunque se desconocen las causas que provocaron este accidente, su trágico desenlace es un nuevo recordatorio de los riesgos que implica la circulación en motocicletas, cuyo uso se ha incrementado significativamente en los últimos años en Cuba debido a la grave crisis del transporte.
Los datos son elocuentes: motos y ciclomotores están implicados en el 52 % de los accidentes de tráfico en el país y son responsables del 32 % de las muertes y el 42 % de los lesionados, según el informe más reciente de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
Esta misma semana perdió la vida un motorista al chocar con un carretón de caballo en el municipio Guanabacoa, en La Habana, y la anterior, murió atropellada por un camión una joven de sólo 18 años que iba al volante de una moto eléctrica, en La Habana del Este.
Días antes, se registraron dos accidentes distintos en Holguín en los que también fallecieron conductores de motos.
Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte y lesiones graves en Cuba, donde las deficiencias en la infraestructura vial, el deterioro del parque automotor y la falta de recursos para el mantenimiento de carreteras son elementos que agravan la situación, según informes oficiales.
En los primeros ocho meses de este año, 502 personas fallecieron por accidentes de tránsito, una cifra que equivale al 80 % de los muertos por esa causa en todo el 2024, lo que apunta a un alza de la mortalidad por incidentes en las vías del país.
Preguntas frecuentes sobre los accidentes de tránsito en Cuba
¿Cuál fue el desenlace del accidente de Marcia Deulofeu Hernández en Artemisa?
Marcia Deulofeu Hernández falleció tras estar en coma durante 21 días después de un accidente en moto. La noticia de su muerte ha causado gran consternación en su comunidad.
¿Cuáles son las causas más comunes de los accidentes de tránsito en Cuba?
Las principales causas de los accidentes de tránsito en Cuba son falta de atención al control del vehículo y el irrespeto al derecho de vía. También influyen los desperfectos técnicos, infracciones de peatones y conductores de motos, y el adelantamiento indebido.
¿Cuál es el impacto de los accidentes de motocicletas en Cuba?
Las motocicletas y ciclomotores están implicados en el 52 % de los accidentes de tráfico en Cuba y son responsables del 32 % de las muertes y el 42 % de los lesionados, según el informe más reciente de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
¿Cómo ha afectado la crisis del transporte al uso de motocicletas en Cuba?
Debido a la grave crisis del transporte en Cuba, el uso de motocicletas ha aumentado significativamente, lo que a su vez ha incrementado los riesgos y la cantidad de accidentes en las vías.
¿Qué acciones son necesarias para mejorar la seguridad vial en Cuba?
Para mejorar la seguridad vial en Cuba, es necesario mejorar la infraestructura vial, aumentar la señalización y la iluminación en las carreteras, y fomentar la educación vial entre los conductores para reducir las indisciplinas y el irrespeto a las normas de tránsito.
