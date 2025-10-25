Fuera de sistema la unidad 3 de la CTE Céspedes: “Estamos investigando la causa”

Vídeos relacionados:

La Unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, salió de forma imprevista del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la madrugada de este sábado, según informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en una breve nota publicada en su página de Facebook.

“A la 1:14 horas. Salida imprevista de la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes. Se investigan las causas”, comunicó la empresa estatal.

La UNE no ofreció detalles sobre las posibles causas del evento ni el tiempo estimado para la reincorporación de la unidad al SEN. Este tipo de salidas, frecuentes en las termoeléctricas cubanas, agravan el ya precario suministro eléctrico del país, caracterizado por apagones prolongados que afectan tanto a la población como a los servicios básicos.

La CTE Carlos Manuel de Céspedes, una de las plantas más importantes del centro del país, ha presentado en los últimos años múltiples fallos técnicos debido al deterioro de su infraestructura, la falta de mantenimiento y la escasez de piezas de repuesto.

El incidente ocurre en medio de una Tormenta Tropical, Melissa, que aún está lejos de Cuba pero afecta con fuertes lluvias al oriente del país y que podría mantenerse durante varios días e incluso tocar territorio cubano como un potente huracán hacia el miércoles.

La población oriental enfrenta inundaciones en algunas zonas como Baracoa. Muchos territorios están sin corriente y la población no logra informarse bien sobre el peligroso fenómeno meteorológico que se acerca lentamente a Cuba.