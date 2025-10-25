Fuera de sistema la unidad 3 de la CTE Céspedes: “Estamos investigando la causa”

Vídeos relacionados:
La Unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, salió de forma imprevista del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la madrugada de este sábado, según informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en una breve nota publicada en su página de Facebook.
“A la 1:14 horas. Salida imprevista de la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes. Se investigan las causas”, comunicó la empresa estatal.
La UNE no ofreció detalles sobre las posibles causas del evento ni el tiempo estimado para la reincorporación de la unidad al SEN. Este tipo de salidas, frecuentes en las termoeléctricas cubanas, agravan el ya precario suministro eléctrico del país, caracterizado por apagones prolongados que afectan tanto a la población como a los servicios básicos.
La CTE Carlos Manuel de Céspedes, una de las plantas más importantes del centro del país, ha presentado en los últimos años múltiples fallos técnicos debido al deterioro de su infraestructura, la falta de mantenimiento y la escasez de piezas de repuesto.
El incidente ocurre en medio de una Tormenta Tropical, Melissa, que aún está lejos de Cuba pero afecta con fuertes lluvias al oriente del país y que podría mantenerse durante varios días e incluso tocar territorio cubano como un potente huracán hacia el miércoles.
La población oriental enfrenta inundaciones en algunas zonas como Baracoa. Muchos territorios están sin corriente y la población no logra informarse bien sobre el peligroso fenómeno meteorológico que se acerca lentamente a Cuba.
Impacto de la salida de servicio de la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes
¿Qué ocurrió con la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes?
La Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes salió de forma imprevista del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la madrugada, según informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE). Las causas están siendo investigadas, pero no se han ofrecido detalles sobre el incidente ni el tiempo estimado para su reincorporación.
¿Cómo afecta esta salida al suministro eléctrico en Cuba?
La salida de la Unidad 3 agudiza el ya precario suministro eléctrico en Cuba, caracterizado por apagones prolongados que afectan tanto a la población como a los servicios básicos. Este incidente se suma a una serie de fallos en otras plantas, lo que refleja una crisis energética más amplia en el país.
¿Cuál es el estado actual del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba?
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba se encuentra en una situación crítica debido a la obsolescencia de las plantas, la falta de mantenimiento y la escasez de piezas de repuesto. Estos problemas han llevado a apagones masivos y frecuentes, generando un malestar social creciente en el país.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar esta crisis energética?
No se han anunciado medidas concretas para solucionar de manera efectiva la crisis energética en Cuba. Las autoridades continúan gestionando la crisis con soluciones temporales que no resuelven el problema de fondo, y la falta de transparencia sobre el estado de las termoeléctricas impide que la población pueda organizarse para enfrentar las interrupciones.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.