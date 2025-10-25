Cubanos piden a ETECSA que facilite el acceso a internet ante la amenaza del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El pedido a ETECSA para que reduzca o suspenda temporalmente sus tarifas de internet durante la emergencia por el huracán Melissa se volvió viral este viernes en redes sociales, luego de que varios periodistas y usuarios reclamaran que los altos precios, los constantes apagones y las fallas de conexión impiden a los cubanos mantenerse informados sobre la evolución del peligroso sistema tropical.

El periodista cubano Mario J. Pentón, desde Miami, publicó un mensaje en Facebook que rápidamente acumuló miles de reacciones y compartidos: “El régimen debería bajar las tarifas de ETECSA para que el pueblo se informe sobre Melissa”, escribió, reflejando una preocupación compartida por miles de cubanos dentro y fuera de la isla.

Su mensaje fue secundado por el comunicador santiaguero Cuscó Tarradell, quien también criticó la falta de sensibilidad de la empresa estatal ante la amenaza de un fenómeno meteorológico que podría golpear el país como huracán de gran intensidad a mediados de la próxima semana.

“¿Por qué ETECSA no implementa en este momento una promoción especial para la compra de datos móviles en CUP que permita a los cubanos mantenerse informados, cuando las limitaciones del servicio eléctrico afectan a tantas comunidades?”, cuestionó Tarradell en su publicación, que fue ampliamente replicada por usuarios, colegas y funcionarios del Gobierno en redes.

El periodista añadió que, en medio de los apagones y el limitado acceso a la información oficial, las redes sociales se han convertido en la principal herramienta ciudadana para la prevención y la seguridad. “En esta era de internet, de apagones y de prisa en nuestro archipiélago, nadie anda con un televisor en la mano ni con la radio encendida a todas horas. Las redes sociales, cuando se nutren de fuentes confiables, son una herramienta esencial para preservar la vida y reducir vulnerabilidades ante fenómenos meteorológicos”, subrayó.

Un reclamo creciente dentro de la isla

Miles de usuarios se sumaron a la petición, recordando que, tras el reciente “tarifazo” aplicado por ETECSA a los servicios de datos móviles, muchas familias no pueden costear los paquetes de internet, especialmente en medio de una crisis económica y energética que mantiene a buena parte del país a oscuras durante horas.

“Si el Estado no puede garantizar luz, al menos que permita a la gente tener información. Es cuestión de seguridad y de humanidad”, comentó una internauta desde Guantánamo. Otros usuarios denunciaron los problemas de conexión que persisten incluso en zonas con cobertura 4G, y pidieron que la empresa restablezca bonos gratuitos de navegación nacional o acceso libre a sitios meteorológicos como medida de emergencia.

Silencio de ETECSA ante los reclamos

Hasta el momento, ETECSA no ha emitido ningún pronunciamiento oficial ante las solicitudes ciudadanas ni ha anunciado promociones o rebajas temporales, pese a que Melissa podría convertirse en huracán en las próximas horas y afectar directamente el oriente de Cuba.

Último post de ETECSA en X

El reclamo se suma a una larga lista de quejas contra el monopolio estatal por el alto costo de los servicios de telecomunicaciones y la falta de políticas de emergencia durante situaciones críticas, como huracanes, apagones o cortes nacionales de energía.

Mientras tanto, los cubanos intentan mantenerse informados por cualquier vía posible, conscientes de que, como recordó Tarradell, “la información oportuna también salva vidas”.