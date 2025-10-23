Universidad de Oriente anuncia entrega de paneles solares a más de 400 trabajadores y profesores

Vídeos relacionados:

La Universidad de Oriente anunció que más de 400 de sus trabajadores y profesores serán “beneficiados” con la entrega de paneles fotovoltaicos, como parte del llamado “Programa de Gobierno para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional”.

Según informó la institución en su página oficial de Facebook, los módulos solares fueron asignados al Ministerio de Educación Superior y alcanzarán en esta universidad a 423 profesores, investigadores y empleados no docentes de todas las facultades, centros de investigación y entidades vinculadas, incluyendo la Empresa de Interfaz de Ciencia y Tecnología, Cintro S.A.

Captura Facebook / Universidad de Oriente. Cuba

A pesar del discurso triunfalista hay que tener en cuenta que esa casa de altos estudios es una de las más grandes del país, de ahí que es de suponer que la cantidad de “beneficiados” no será ni de la plantilla, incluso considerando que la institución ha sufrido –como el resto del país– una importante emigración.

En la sección de los comentarios, la Universidad de Oriente aclaró que la medida también incluye a los trabajadores jubilados, "están entre los que se favorecerán. Fue una muy justa decisión que los colectivos pudieran tenerlos en cuenta".

La publicación destacó que estas asignaciones constituyen “una alternativa que favorece el aprovechamiento de las energías renovables y mejora las condiciones de vida de los miembros de la comunidad universitaria”.

Sin embargo, aunque el gesto representa un alivio puntual para los beneficiarios, la medida dista mucho de ofrecer una solución real a la profunda crisis energética que atraviesa el país.

El sistema eléctrico nacional continúa colapsado por la falta de mantenimiento en las termoeléctricas, los apagones prolongados y la carencia de combustible, lo que afecta diariamente a millones de cubanos.

La entrega de paneles solares a una parte del personal universitario puede mitigar los efectos de los cortes de energía en algunos hogares, pero no cambia el panorama general de un país que sobrevive entre la oscuridad y los parches improvisados del gobierno para maquillar el fracaso del sistema eléctrico.

En medio de la profunda crisis energética que sufre Cuba, hace pocos días el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Pinar del Río anunció la implementación de un nuevo programa de créditos personales para la compra de equipos que funcionen con fuentes renovables de energía.

Según el sitio web oficialista Cubadebate, la medida busca agilizar los trámites bancarios y promover el uso de tecnologías sostenibles, pero en la práctica solo beneficiará a un grupo limitado, convirtiéndose en otra medida más que incrementa la brecha entre aquellos que pueden acceder a una tecnología, y los que no.

En esta primera etapa, los préstamos estarán dirigidos exclusivamente a trabajadores de los sectores de la salud pública y la educación, previamente seleccionados por sus instituciones, subrayó la fuente citada.