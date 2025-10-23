Universidad de Oriente anuncia entrega de paneles solares a más de 400 trabajadores y profesores

Vídeos relacionados:
La Universidad de Oriente anunció que más de 400 de sus trabajadores y profesores serán “beneficiados” con la entrega de paneles fotovoltaicos, como parte del llamado “Programa de Gobierno para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional”.
Según informó la institución en su página oficial de Facebook, los módulos solares fueron asignados al Ministerio de Educación Superior y alcanzarán en esta universidad a 423 profesores, investigadores y empleados no docentes de todas las facultades, centros de investigación y entidades vinculadas, incluyendo la Empresa de Interfaz de Ciencia y Tecnología, Cintro S.A.
A pesar del discurso triunfalista hay que tener en cuenta que esa casa de altos estudios es una de las más grandes del país, de ahí que es de suponer que la cantidad de “beneficiados” no será ni de la plantilla, incluso considerando que la institución ha sufrido –como el resto del país– una importante emigración.
En la sección de los comentarios, la Universidad de Oriente aclaró que la medida también incluye a los trabajadores jubilados, "están entre los que se favorecerán. Fue una muy justa decisión que los colectivos pudieran tenerlos en cuenta".
La publicación destacó que estas asignaciones constituyen “una alternativa que favorece el aprovechamiento de las energías renovables y mejora las condiciones de vida de los miembros de la comunidad universitaria”.
Sin embargo, aunque el gesto representa un alivio puntual para los beneficiarios, la medida dista mucho de ofrecer una solución real a la profunda crisis energética que atraviesa el país.
El sistema eléctrico nacional continúa colapsado por la falta de mantenimiento en las termoeléctricas, los apagones prolongados y la carencia de combustible, lo que afecta diariamente a millones de cubanos.
La entrega de paneles solares a una parte del personal universitario puede mitigar los efectos de los cortes de energía en algunos hogares, pero no cambia el panorama general de un país que sobrevive entre la oscuridad y los parches improvisados del gobierno para maquillar el fracaso del sistema eléctrico.
En medio de la profunda crisis energética que sufre Cuba, hace pocos días el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Pinar del Río anunció la implementación de un nuevo programa de créditos personales para la compra de equipos que funcionen con fuentes renovables de energía.
Según el sitio web oficialista Cubadebate, la medida busca agilizar los trámites bancarios y promover el uso de tecnologías sostenibles, pero en la práctica solo beneficiará a un grupo limitado, convirtiéndose en otra medida más que incrementa la brecha entre aquellos que pueden acceder a una tecnología, y los que no.
En esta primera etapa, los préstamos estarán dirigidos exclusivamente a trabajadores de los sectores de la salud pública y la educación, previamente seleccionados por sus instituciones, subrayó la fuente citada.
Preguntas frecuentes sobre la entrega de paneles solares en Cuba y la crisis energética
¿Cuántos trabajadores y profesores de la Universidad de Oriente recibirán paneles solares?
La Universidad de Oriente entregará paneles solares a 423 trabajadores y profesores como parte del Programa de Gobierno para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional. Sin embargo, esta cifra no representa la totalidad del personal, dado el tamaño de la institución y la emigración que ha afectado al país.
¿Cuál es el objetivo del gobierno cubano al entregar paneles solares a universitarios?
El gobierno cubano busca aprovechar las energías renovables y mejorar las condiciones de vida de los universitarios al entregar paneles solares. Esta acción se enmarca en un intento por mitigar los efectos de la crisis energética, aunque no resuelve de fondo los problemas del sistema eléctrico nacional.
¿Cómo se relaciona la entrega de paneles solares con la crisis energética en Cuba?
La entrega de paneles solares es una medida paliativa en medio de una crisis energética profunda, caracterizada por apagones prolongados y un sistema eléctrico colapsado. Aunque puede aliviar temporalmente a algunos hogares, no soluciona el déficit energético que afecta a millones de cubanos.
¿Qué avances ha realizado el gobierno cubano en la instalación de parques solares?
Hasta la fecha, el gobierno cubano ha sincronizado 27 de los 51 parques solares planificados para el año, lo que representa un 53 % del plan. Aunque estos parques aportan energía durante el día, no han sido suficientes para reducir significativamente las horas de apagón que enfrenta la población.
¿Por qué el gobierno cubano apuesta por la energía solar para resolver la crisis energética?
El gobierno cubano considera que la energía solar es una solución más rápida y viable para enfrentar la crisis energética, ya que la instalación de un parque solar puede completarse en tres meses, en comparación con los dos años necesarios para modernizar una termoeléctrica. Sin embargo, la infraestructura actual y la falta de inversión limitan el impacto de estas medidas.
