Apagones en Cuba: UNE prevé afectaciones de más de 1,800 MW este sábado

Vídeos relacionados:
Cuba amaneció este sábado sumida en una nueva jornada de apagones masivos, con una previsión de afectaciones superiores a los 1,800 megavatios (MW), según el reporte oficial de la Unión Eléctrica (UNE) sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
De acuerdo con la nota informativa, el servicio eléctrico se mantuvo afectado durante las 24 horas del viernes, y continuó interrumpido durante la madrugada de este sábado. La máxima afectación registrada el día anterior fue de 1,717 MW a las 7:00 p.m., coincidiendo con el horario pico nocturno.
Colapso energético a nivel nacional
A las 6:00 de la mañana, la disponibilidad del SEN era de apenas 1,474 MW, frente a una demanda de 2,600 MW, lo que dejó 1,135 MW afectados por déficit de capacidad. Para el horario del mediodía, la UNE estima 1,150 MW fuera del sistema.
Las causas del colapso son múltiples. Entre las principales averías, la empresa reporta fuera de servicio:
- La Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos)
- La Unidad 2 de la CTE Felton (Holguín)
- La Unidad 8 de Mariel (Artemisa)
- La Unidad 6 de la CTE Renté (Santiago de Cuba)
A ello se suman mantenimientos programados en otras tres plantas térmicas:
- La Unidad 2 de Santa Cruz del Norte
- La Unidad 4 de Céspedes
- La Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre (Nuevitas)
En total, 442 MW permanecen fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.
Lo más leído hoy:
Crisis de combustible agrava el panorama
La falta de combustible y lubricante continúa siendo uno de los factores más críticos:
- 68 centrales de generación distribuida están detenidas por déficit de combustible (660 MW).
- Además, 167 MW están indisponibles por falta de lubricantes, lo que eleva el impacto total a 827 MW solo por esta causa.
Pese a la entrada prevista de la Unidad 8 de Mariel (70 MW), el pronóstico para el horario pico de esta noche anticipa una disponibilidad total de 1,544 MW frente a una demanda máxima de 3,350 MW, lo que dejará un déficit de 1,806 MW. Si las condiciones se mantienen, las afectaciones podrían alcanzar los 1,876 MW en ese horario.
Energía solar: un alivio mínimo
Los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos instalados en el país aportaron 2,704 MWh durante la jornada anterior, con una potencia máxima de 393 MW al mediodía. Sin embargo, esa contribución sigue siendo insuficiente para compensar el desplome de la generación térmica y la escasez de combustibles fósiles.
Oriente cubano: sin luz ni información por la tormenta Melissa
Mientras tanto, el oriente de Cuba se mantiene en fase informativa por el avance de la tormenta tropical Melissa, que se ha fortalecido en las últimas horas, dejando lluvias intensas e inundaciones en provincias como Holguín, Granma y Santiago de Cuba.
Sin embargo, gran parte de esa región permanece sin electricidad, lo que impide a miles de familias conocer el desarrollo del fenómeno meteorológico o recibir alertas actualizadas.
En redes sociales, cubanos dentro y fuera de la isla expresaron su frustración ante la combinación del mal tiempo y los apagones prolongados.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba
¿Por qué se están produciendo apagones masivos en Cuba?
Los apagones masivos en Cuba se deben a un déficit de generación eléctrica que supera los 1,800 MW. La obsolescencia de las plantas termoeléctricas, las averías frecuentes y la escasez de combustible son las principales causas de esta crisis energética. Además, las fuentes de energía renovable, como los parques solares, no son suficientes para cubrir la demanda nacional.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para resolver la crisis energética?
El gobierno cubano ha intentado paliar la crisis energética mediante la incorporación de parques solares y planes de mantenimiento para las plantas térmicas. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para solucionar el problema estructural de falta de capacidad de generación y el deterioro del sistema eléctrico. La falta de planificación y la escasez de recursos siguen siendo obstáculos significativos.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética afecta gravemente la vida diaria de los cubanos. Los apagones prolongados interrumpen el suministro de agua, dañan los alimentos y afectan la producción industrial, así como los servicios básicos como la educación y la salud. Además, la falta de electricidad genera un creciente malestar social frente a un gobierno que no ofrece soluciones efectivas.
¿Cuál es el papel de las energías renovables en la crisis energética cubana?
Las energías renovables, especialmente los parques solares fotovoltaicos, han sido implementadas como una solución parcial a la crisis energética. A pesar de su contribución, la energía solar sigue siendo insuficiente para compensar el déficit general debido a la magnitud del colapso de la generación térmica y la escasez de combustibles fósiles.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.