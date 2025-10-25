Apagones en Cuba: UNE prevé afectaciones de más de 1,800 MW este sábado

Vídeos relacionados:

Cuba amaneció este sábado sumida en una nueva jornada de apagones masivos, con una previsión de afectaciones superiores a los 1,800 megavatios (MW), según el reporte oficial de la Unión Eléctrica (UNE) sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

De acuerdo con la nota informativa, el servicio eléctrico se mantuvo afectado durante las 24 horas del viernes, y continuó interrumpido durante la madrugada de este sábado. La máxima afectación registrada el día anterior fue de 1,717 MW a las 7:00 p.m., coincidiendo con el horario pico nocturno.

Colapso energético a nivel nacional

A las 6:00 de la mañana, la disponibilidad del SEN era de apenas 1,474 MW, frente a una demanda de 2,600 MW, lo que dejó 1,135 MW afectados por déficit de capacidad. Para el horario del mediodía, la UNE estima 1,150 MW fuera del sistema.

Las causas del colapso son múltiples. Entre las principales averías, la empresa reporta fuera de servicio:

La Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos)

La Unidad 2 de la CTE Felton (Holguín)

La Unidad 8 de Mariel (Artemisa)

La Unidad 6 de la CTE Renté (Santiago de Cuba)

A ello se suman mantenimientos programados en otras tres plantas térmicas:

La Unidad 2 de Santa Cruz del Norte

La Unidad 4 de Céspedes

La Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre (Nuevitas)

En total, 442 MW permanecen fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

Crisis de combustible agrava el panorama

La falta de combustible y lubricante continúa siendo uno de los factores más críticos:

68 centrales de generación distribuida están detenidas por déficit de combustible (660 MW) .

están detenidas por . Además, 167 MW están indisponibles por falta de lubricantes, lo que eleva el impacto total a 827 MW solo por esta causa.

Pese a la entrada prevista de la Unidad 8 de Mariel (70 MW), el pronóstico para el horario pico de esta noche anticipa una disponibilidad total de 1,544 MW frente a una demanda máxima de 3,350 MW, lo que dejará un déficit de 1,806 MW. Si las condiciones se mantienen, las afectaciones podrían alcanzar los 1,876 MW en ese horario.

Energía solar: un alivio mínimo

Los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos instalados en el país aportaron 2,704 MWh durante la jornada anterior, con una potencia máxima de 393 MW al mediodía. Sin embargo, esa contribución sigue siendo insuficiente para compensar el desplome de la generación térmica y la escasez de combustibles fósiles.

Oriente cubano: sin luz ni información por la tormenta Melissa

Mientras tanto, el oriente de Cuba se mantiene en fase informativa por el avance de la tormenta tropical Melissa, que se ha fortalecido en las últimas horas, dejando lluvias intensas e inundaciones en provincias como Holguín, Granma y Santiago de Cuba.

Sin embargo, gran parte de esa región permanece sin electricidad, lo que impide a miles de familias conocer el desarrollo del fenómeno meteorológico o recibir alertas actualizadas.

En redes sociales, cubanos dentro y fuera de la isla expresaron su frustración ante la combinación del mal tiempo y los apagones prolongados.