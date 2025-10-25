Régimen cubano anuncia cambios en sus protocolos tras escándalo de niños durmiendo en los jardines de un hotel

El Gobierno cubano reconoció deficiencias en la aplicación de su protocolo de gestión y respuesta ante casos de menores en situación de vulnerabilidad.

El análisis de "autocrítica" se produce tras la indignación de miles de cubanos en las redes sociales al ver las imágenes de varios niños durmiendo en los jardines del Hotel Gran Muthu Habana, en el barrio habanero de Miramar.

Durante una reunión de seguimiento a las políticas sociales, encabezada por el vice primer ministro cubano Eduardo Martínez Díaz, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi Campos y la Ministra de Educación, Nayma Trujillo Barreto, las autoridades admitieron que faltó agilidad en la respuesta ante las denuncias reiteradas sobre la presencia de menores viviendo en condiciones de abandono.

Un resumen del debate fue transmitido por el Noticiero Estelar, que subrayó la necesidad de una actuación “más sistemática e integral” para evitar que situaciones similares se repitan.

Entre las medidas acordadas, el gobierno anunció:

el reforzamiento del monitoreo en zonas vulnerables de La Habana la creación de centros de acogida urgente para menores en situación de riesgo el perfeccionamiento de los canales de denuncia ciudadana

Las autoridades reconocieron que en algunos casos, los niños afectados provienen de hogares sin estructura familiar y los mecanismos de protección “no actuaron con la debida inmediatez”.

Lo más leído hoy:

El caso, que se viralizó en redes sociales tras publicarse imágenes de los menores durmiendo a la intemperie en los jardines del hotel, obligó al régimen a pronunciarse públicamente y a revisar su propio sistema de atención infantil, evidenciando una vez más el deterioro de la red social en Cuba y la falta de respuesta preventiva por parte de las instituciones ante el aumento de la pobreza extrema y de personas en condición de mendicidad.

Otros datos de interés en la reunión