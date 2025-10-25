Régimen cubano anuncia cambios en sus protocolos tras escándalo de niños durmiendo en los jardines de un hotel

El Gobierno cubano reconoció deficiencias en la aplicación de su protocolo de gestión y respuesta ante casos de menores en situación de vulnerabilidad.
El análisis de "autocrítica" se produce tras la indignación de miles de cubanos en las redes sociales al ver las imágenes de varios niños durmiendo en los jardines del Hotel Gran Muthu Habana, en el barrio habanero de Miramar.
Durante una reunión de seguimiento a las políticas sociales, encabezada por el vice primer ministro cubano Eduardo Martínez Díaz, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi Campos y la Ministra de Educación, Nayma Trujillo Barreto, las autoridades admitieron que faltó agilidad en la respuesta ante las denuncias reiteradas sobre la presencia de menores viviendo en condiciones de abandono.
Un resumen del debate fue transmitido por el Noticiero Estelar, que subrayó la necesidad de una actuación “más sistemática e integral” para evitar que situaciones similares se repitan.
Entre las medidas acordadas, el gobierno anunció:
- el reforzamiento del monitoreo en zonas vulnerables de La Habana
- la creación de centros de acogida urgente para menores en situación de riesgo
- el perfeccionamiento de los canales de denuncia ciudadana
Las autoridades reconocieron que en algunos casos, los niños afectados provienen de hogares sin estructura familiar y los mecanismos de protección “no actuaron con la debida inmediatez”.
Lo más leído hoy:
El caso, que se viralizó en redes sociales tras publicarse imágenes de los menores durmiendo a la intemperie en los jardines del hotel, obligó al régimen a pronunciarse públicamente y a revisar su propio sistema de atención infantil, evidenciando una vez más el deterioro de la red social en Cuba y la falta de respuesta preventiva por parte de las instituciones ante el aumento de la pobreza extrema y de personas en condición de mendicidad.
Otros datos de interés en la reunión
- El Gobierno identificó que en La Habana, 484 estudiantes del sistema educativo no asisten de forma reiterada a la escuela por diversas causas.
- A nivel nacional, se reveló que más de 17,000 niños en edad escolar tenían “situaciones materiales desfavorables para poder asistir a la escuela”.
- Las autoridades reconocieron que faltó monitoreo / búsqueda sistemática (“pesquisar”) en los lugares de mayor incidencia de abandono infantil en La Habana.
- Los funcionarios admitieron que el fenómeno “es multicausal” y advierten que no se resolverá de inmediato.
- Se señaló que la ausencia de la familia es una de las raíces del problema, lo que exige respuestas “diferenciadas” para menores con discapacidad intelectual o en condiciones especiales.
- En el marco general de política social, aseguran que Cuba cuenta con una “Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes” que articula múltiples instituciones del Estado para atender de forma integrada a los menores vulnerables.
- En este sentido, se han identificado 1,236 comunidades en situación de vulnerabilidad y el 96 % de ellas consideran que se encuentran “en proceso de transformación integral”.
Preguntas frecuentes sobre el escándalo de niños durmiendo en jardines de un hotel en La Habana
¿Qué reconoce el gobierno cubano sobre el caso de los niños durmiendo en un hotel?
El gobierno cubano reconoció deficiencias en su protocolo de gestión y respuesta ante menores vulnerables, tras el escándalo de los niños durmiendo en los jardines del Hotel Gran Muthu Habana. Admitieron que la respuesta fue lenta y que es necesaria una actuación más integral para evitar que situaciones similares se repitan.
¿Qué medidas ha anunciado el gobierno cubano para abordar la situación de vulnerabilidad infantil?
El gobierno anunció reforzar el monitoreo en zonas vulnerables, crear centros de acogida urgente para menores en riesgo y mejorar los canales de denuncia ciudadana. Estas medidas buscan prevenir situaciones de abandono infantil como las que se evidenciaron en el caso del hotel en La Habana.
¿Cuál es la situación actual de la pobreza infantil en Cuba?
La situación de pobreza infantil en Cuba es alarmante, con más de 17,000 niños en edad escolar enfrentando situaciones materiales desfavorables y un aumento visible en la mendicidad infantil. El gobierno ha intentado maquillar esta realidad, pero las imágenes de niños en la calle indican un profundo deterioro social.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante el escándalo de los niños en el hotel?
La población cubana ha reaccionado con indignación en redes sociales, criticando la falta de respuesta del gobierno y evidenciando el abandono institucional. Las imágenes de los niños durmiendo a la intemperie han generado un debate sobre la pobreza y la desprotección infantil en el país.
¿Qué papel han jugado las redes sociales en el caso de los niños durmiendo en el hotel?
Las redes sociales han sido cruciales para visibilizar el caso de los niños durmiendo en el hotel, obligando al régimen cubano a pronunciarse y a tomar medidas. La viralización de las imágenes puso en evidencia la falta de acción gubernamental y motivó una autocrítica sobre la gestión de protección infantil.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.