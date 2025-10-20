Conmoción: Hallan sin vida a niño de 14 años desaparecido en La Habana

Ronald desapareció el 17 de octubre; su cuerpo sin vida fue hallado en una piscina de la Ciudad Deportiva

La incansable búsqueda de Ronald, un niño de 14 años que había desaparecido hace dos días en el municipio Cerro, La Habana, ha tenido un doloroso desenlace: el menor fue encontrado sin vida este sábado, según confirmaron personas cercanas a su entorno.

El adolescente, cuya desaparición se reportó el viernes 17 de octubre, fue hallado ahogado un día después en una de las piscinas de la Ciudad Deportiva, aseguraron personas allegadas, en distintas publicaciones de redes sociales.

Captura de Facebook/Irelis Rodriguez

Ronald residía en la calle Patria y estudiaba en la Escuela Secundaria Básica Camilo Cienfuegos, en el Cerro. En el apartado de comentarios de un post en la página de Facebook La Tijera, un adolescente identificado como Sandro González dijo que eran compañeros de aula en ese centro educativo.

En respuesta a interrogantes de varios usuarios sobre si Ronald habría sido víctima de un crimen, su condiscípulo afirmó que “nadie le quitó la vida”. Sin embargo, aún se deconocen las circunstancias en que ocurrió su deceso, pues, las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre el caso.

Captura de comentario en Facebook/La Tijera

La trágica noticia ha conmocionado profundamente a numerosas personas, que lo conocían o se enteraron de su desaparición a través de las redes, pero desde el inicio estuvieron al tanto de su búsqueda con la esperanza de que fuera encontrado sano y salvo.

Captura de Facebook/Dary Perez

Durante más de 24 horas, familiares, vecinos, profesores y amigos no dejaron de buscarlo. Una joven identificada como Liany Morejón Rodríguez reveló detalles de la incesante búsqueda que se desplegó el mismo viernes.

Captura de comentario en Facebook/La Tijera

“Desde un principio se hizo hasta lo impensable, todos unidos, sin pensarlo, madres, padres, profesores, vecinos, se buscó de manera incansable. Su mami solo lo tenía a él y él a ella... Muy triste…”, lamentó.

“Ronald deja a toda una escuela, una comunidad, con una tristeza inmensa, tan travieso y ocurrente que hasta el más serio reía de sus ocurrencias”, expresó.

De acuerdo con los testimonios escritos en Facebook, Ronald era un niño risueño, alegre y tranquilo. Madres y padres de algunos de sus amigos comentaron que solía salir a jugar con ellos en el vecindario o cerca del barrio.

El hecho ha causado un fuerte impacto en los niños con los que estudiaba y jugaba. La madre de una de sus amigas de juego reveló: “Mi hija está como en shock, de que ‘na’, es mentira’, y de ahí no sale”.

Vecinos, profesores y padres de compañeros de su aula compartieron numerosos mensajes de condolencias para su madre, Mayelín, y el resto de su familia.

“Descansa en paz, niñito. Mis más sinceras condolencias a esa madre. Para sus familiares y amigos, entre ellos, mi hijo. Pues eran vecinos y jugaban juntos. Dios te acoja en su seno. Triste eso de verdad”, expresó un padre. Mientras que una vecina de la familia manifestó: “Mi vecinito, que EPD, un angelito más en el cielo, que Diosito te tenga en el lugar más bonito. Mucha fuerza para su mamita, qué triste”.

Pero el terrible hallazgo también ha generado múltiples incógnitas acerca de las circunstancias en torno la desaparición y muerte del niño.

Muchas personas consideraron sospechoso que hayan demorado tanto en descubrir su cuerpo en una piscina de la Ciudad Deportiva, una instalación que es bastante concurrida; mientras que otras expresaron dudas sobre el estado de las piscinas, que cerraron hace años y no han sido habilitadas de nuevo, según comentaron. En 2019, se reportó el inicio de la reparación de las albercas, pero se desconoce si en la actualidad están en funcionamiento. Una mujer afirmó que allí “se cuelan los muchachos a bañarse y jugar los fines de semana porque no hay custodio”.

También han surgido interrogantes respecto a cómo Ronald llegó allí y que estuviera solo, sin compañía de otros menores o adultos.

La desaparición del niño movilizó, una vez más, a la sociedad civil para buscar indicios que permitieran localizarlo. Ante la falta de un sistema oficial de alerta rápida para desapariciones en Cuba, las familias se ven obligadas a recurrir a las redes sociales en busca de ayuda.

La ciudadanía espera que en las próximas horas las autoridades o los medios de prensa oficiales ofrezcan explicaciones que esclarezcan la trágica muerte de Ronald, que ha enlutado a otra familia y consternado a miles de cubanos.

