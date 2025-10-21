Régimen “recoge” niños que dormían en jardín de un hotel en La Habana: “Llevan tiempo merodeando”

Vídeos relacionados:

El régimen cubano intervino en las últimas horas para “recoger” a un grupo de niños que dormían en el jardín de un hotel en La Habana, luego de que una imagen viral en redes sociales desatara indignación pública por la situación de menores viviendo en la calle y pusiera al gobierno contra las cuerdas, exponiendo sus habituales fallas en la atención de los infantes.

El vocero oficialista Pedro Jorge Velázquez confirmó este lunes en Facebook que la fotografía es real y que los niños “llevan tiempo merodeando esa zona” cercana al hotel Muthu.

Pedro Jorge Velázquez

Una afirmación que abre numerosas interrogantes y deja al descubierto la contradicción más evidente: si el régimen se autoproclama “humanista” y defensor de la niñez, ¿cómo permitió que menores durmieran durante semanas en los jardines de un hotel sin recibir atención, amparo ni protección?

Según su propia investigación, citando testimonios de trabajadores, jardineros, personal de seguridad y vendedores del lugar, el grupo de menores frecuenta el área desde hace más de un mes mínimo.

El vocero aseguró que los niños no pertenecen al municipio Playa –como si eso fuera un detalle relevante–, donde se encuentra el hotel, sino que provienen de otros puntos de la capital y “pasan varios días allí porque no tienen cómo regresar a sus casas”.

También señaló que algunos son enviados por sus padres a pedir dinero o comida, y que se han detectado casos de menores que incluso “llegan con uniforme escolar y cuelgan ropas para secarlas en las escaleras del complejo”.

Lo preocupante es que esa situación ocurrió durante mucho tiempo, a la vista de dirigentes y funcionarios del gobierno y el Partido que, al parecer, no se habían percatado de esa realidad.

La publicación admite que las autoridades habían sido alertadas en varias ocasiones por trabajadores del lugar, sin que se tomaran medidas hasta que la foto se hizo viral.

“Ahora que la imagen estalló en redes, se hizo una ‘recogida’ para llevarlos hacia su zona”, escribió.

El diputado del régimen por el municipio Playa, Carlos Miguel Pérez Reyes, reconoció públicamente que la respuesta del Estado no resuelve el problema de fondo.

“Denunciar y ‘recoger’ a los menores no resuelve la raíz del fenómeno; corresponde evaluar si Menores cuenta con las capacidades necesarias y cómo articula con Trabajo, Salud Pública y los gobiernos locales”, afirmó en redes.

Sin embargo, el operativo ha generado nuevas críticas dentro de la propia comunidad. La administradora de un bar cercano al hotel dijo que ahora “es un problema ayudarlos, darles comida o dinero, porque eso provoca que se queden por allí”.

Según su testimonio, custodios y encargados de negocios privados han sido reprendidos por ofrecerles apoyo y ahora intentan alejarlos del área, lo que incrementa la exclusión y el maltrato.

Trabajadores del complejo también confirmaron que la presencia infantil era conocida por las autoridades desde hacía semanas.

Algunos contaron que los niños “duermen en los pasillos, detrás de las paradas o frente al banco nuevo”, y que incluso un menor llegó a desmayarse de hambre y fue auxiliado en un comedor obrero antes de que la policía lo recogiera.

Velázquez reconoció que el fenómeno no es aislado, lo cual sorprende viniendo de un vocero oficialista.

El propio diputado Pérez aseguró que se han detectado niños pidiendo dinero en varios puntos de La Habana “hasta altas horas de la noche, sin consecuencias visibles para los adultos responsables”.

La viceprimera ministra Inés María Chapman declaró al vocero oficialista que “ya se ha dado solución y se está trabajando por las organizaciones pertinentes”, aunque no ofreció detalles sobre las medidas adoptadas.

Mientras el régimen intenta controlar el escándalo tras la viralización de la foto, la realidad que refleja —niños durmiendo a pocos metros de hoteles y mercados en divisas— vuelve a poner en evidencia el profundo deterioro social de Cuba y la ausencia de un sistema de protección efectivo para los menores en situación de calle.

