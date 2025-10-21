Encuentran sin vida a niño de cinco años que estaba desaparecido en la provincia de Artemisa

Niño que fue encontrado sin vida en la provincia de Artemisa

Vídeos relacionados:

Thiago José Rodríguez Pérez, un niño de apenas cinco años, fue encontrado muerto en la madrugada de este 21 de octubre tras haber sido reportado como desaparecido horas antes en la localidad de El Chumbo, municipio Alquízar, provincia de Artemisa.

Su cuerpo fue hallado en el interior de un pozo cercano a su casa, pese a los desesperados esfuerzos de búsqueda de familiares, vecinos y rescatistas.

Fuente: Captura de Facebook/José Luis Tan Estrada

El caso ha provocado una profunda conmoción en la comunidad y en redes sociales, donde cientos de personas han expresado su dolor y han pedido que se esclarezcan las circunstancias de la tragedia.

Una desaparición que movilizó a toda una comunidad

Thiago fue visto por última vez en la tarde de este lunes cuando -según el testimonio de vecinos difundidos en redes sociales- salió a jugar cerca de su casa entre las 3:00 y 4:00 p.m.

Sin embargo, nunca regresó. Su ausencia fue advertida rápidamente por su familia, que junto a los vecinos inició una intensa búsqueda por toda la zona.

Lo más leído hoy:

“El pueblo está destrozado, todos lo conocíamos, era un niño alegre”, escribió una residente en un grupo comunitario de Facebook.

Las redes sociales se llenaron pronto de imágenes del menor y llamados urgentes de ayuda bajo el lema “cada minuto cuenta”.

El hallazgo en un pozo cercano

Pasadas la 1:00 a.m., tras horas de angustiosa búsqueda, el cuerpo del menor fue localizado dentro de un pozo.

“Lamento informar que el niño Thiago, de 5 años, que se encontraba desaparecido, fue hallado sin vida dentro de un pozo. Los bomberos acudieron al lugar y lograron rescatarlo, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales”, escribió el activista José Luis Tan Estrada, uno de los primeros en divulgar la noticia.

El rescate fue realizado por bomberos que, según testimonios, intentaron reanimarlo sin éxito.

Fuente: Captura de Facebook/José Luis Tan Estrada

“Los bomberos intentaron reanimarlo sin éxito. No hay palabras que puedan describir el dolor que se siente ni cómo trasmitir consuelo a esa madre, a su tía que pidió ayuda desesperada”, expresó otro usuario en redes sociales.

El impacto entre los allegados al menor ha sido devastador. “El dolor de su partida es inconmensurable, y nuestra solidaridad y más sinceras condolencias van dirigidas a su familia en este momento tan devastador”, escribió Leandro Peña Gutiérrez, reflejando el sentir general.

Un testimonio que deja dudas: ¿Accidente o algo más?

Algunas voces dentro de la comunidad han comenzado a cuestionar si realmente se trató de un accidente.

La usuaria Jessica Barnet Hernández, natural de Alquízar, compartió un testimonio que ha levantado sospechas sobre el lugar donde fue hallado el cuerpo del niño:

“En horas de la tarde, alrededor de las 3 o 4, Tiago, de 6 años, salió a jugar fútbol, donde nunca llegó a jugar. Toda su familia y los vecinos salieron en busca del niño y es encontrado en un pozo a la 1:45 de la madrugada sin signos vitales, donde ya había muerto”

Jessica describió el pozo como una estructura de unos 30 metros de profundidad, cubierto de maleza y tapado con una plancha de zinc.

“El niño no llegaba [al borde del pozo] y estaba cubierto de hierba a los alrededores y tenía encima zinc. Cuando los bomberos sacan al niño ya no tenía puesto ni zapatos", escribió.

Cerró su publicación con un llamado que ha generado inquietud: “Esperemos que hagan justicia por el niño Tiago”.

Fuente: Captura de Facebook/Jessica Barnet Hernández

Su declaración ha generado debates y llamados a una investigación exhaustiva.

Hasta el cierre de esta nota, no hay información oficial sobre lo ocurrido.

La muerte de Thiago se suma a otra tragedia reciente: el pasado sábado un adolescente de 14 años fue hallado sin vida en una piscina de la Ciudad Deportiva, en el municipio habanero del Cerro, tras haber desaparecido el día anterior.

Ambos casos han generado consternación nacional y han reavivado el debate sobre la protección de la infancia en Cuba y la necesidad de investigaciones transparentes ante la muerte de menores en circunstancias no esclarecidas.