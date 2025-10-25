Derrumbe de viviendas en Camagüey deja a varias familias damnificadas

El derrumbe de tres viviendas en Camagüey, sin heridos, se atribuye a la humedad y recientes lluvias. Equipos trabajan en la zona, mientras la Tormenta Melissa amenaza con más lluvias.

Sábado, 25 Octubre, 2025 - 05:38

Derrumbe en Camagüey (imagen editada con IA) © Leandro Pérez en Facebook José Luis Tan Estrada
Derrumbe en Camagüey (imagen editada con IA) Foto © Leandro Pérez en Facebook José Luis Tan Estrada

Durante la noche de este viernes se produjo el derrumbe de tres fachadas de viviendas en la calle Horca, entre las intersecciones de Carmen y Callejón del Perro, en la ciudad de Camagüey, según confirmó la Televisión Camagüey.

Afortunadamente, no se reportan pérdidas humanas ni personas heridas. Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a una persona de la tercera edad que se encontraba encamada al momento del suceso.

De acuerdo con la valoración inicial de los especialistas, el colapso se debió a la humedad estructural acumulada en los inmuebles, agravada por las recientes lluvias que han afectado a la ciudad.

En el lugar se encuentran trabajando brigadas de demolición y recogida de escombros, además de equipos de Oficina de Servicios Eléctricos (OBE) y de ETECSA que laboran para restablecer los servicios afectados.

Las acciones de limpieza y estabilización de la zona continuarán durante las próximas horas.

El periodista José Luis Tan Estrada especificó que el derrumbe parcial afectó mayormente a dos viviendas y una estaba habitada por una madre con su hija. Los vecinos aseguran que ambas lograron ponerse a salvo antes del colapso de la parte frontal de la casa.

El incidente ocurre mientras crece la amenaza del paso de la Tormenta Tropical Melissa que podría intensificar las lluvias en las próximas horas y azotar a Cuba con categoría de huracán.

Así aumenta la preocupación por el estado crítico del fondo habitacional en la ciudad de Camagüey, donde cientos de viviendas presentan daños estructurales acumulados por la falta de mantenimiento y carencia de mano de obra o de materiales de construcción.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

