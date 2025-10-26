“Eso es delito”: Mujer intenta impedir que filmen el incendio de un Lada estatal en Camagüey

Un grupo de vecinos y trabajadores de CUPET logró apagar el fuego de un Lada estatal que se incendió en una céntrica calle de Camagüey. Alguien estaba grabando la escena y una fiscal interrumpió la filmación de modo sorpresivo.

El video fue publicado por el usuario @elwhaydecuba, en TikTok. No especifica la fecha exacta del siniestro, pero muestra cómo el Lada arde en plena vía mientras las personas intentan controlar las llamas para evitar que el incendio afectara a los peatones y a otros vehículos.

Los bomberos no aparecieron a pesar del peligro que representaba el Lada incendiado en medio de la céntrica avenida.

En la grabación se escucha la voz de una mujer que increpa al ciudadano que filmaba la escena: “Oiga, compañero que está grabando... ¡Eso es delito! Y se lo digo yo, que soy fiscal”, se le oye decir con tono amenazante.

Sin embargo, los transeúntes respondieron que no veían ningún delito en registrar el suceso. El video se corta poco después del intercambio.

De acuerdo con la publicación, el incendio fue finalmente sofocado gracias a la intervención de varios trabajadores de CUPET, quienes utilizaron un extintor para apagar las llamas, ya que los bomberos nunca llegaron al lugar.

El hecho ha generado críticas en redes sociales por la ineficiencia de los servicios de emergencia en Cuba, así como por la actitud de la mujer que intentó intimidar al ciudadano que grababa la escena.

Hasta el momento, las autoridades locales no han ofrecido información oficial sobre las causas del incendio ni sobre los daños ocasionados al vehículo estatal.