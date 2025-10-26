“Eso es delito”: Mujer intenta impedir que filmen el incendio de un Lada estatal en Camagüey

Un grupo de vecinos y trabajadores de CUPET logró apagar el fuego de un Lada estatal que se incendió en una céntrica calle de Camagüey. Alguien estaba grabando la escena y una fiscal interrumpió la filmación de modo sorpresivo.
El video fue publicado por el usuario @elwhaydecuba, en TikTok. No especifica la fecha exacta del siniestro, pero muestra cómo el Lada arde en plena vía mientras las personas intentan controlar las llamas para evitar que el incendio afectara a los peatones y a otros vehículos.
Los bomberos no aparecieron a pesar del peligro que representaba el Lada incendiado en medio de la céntrica avenida.
En la grabación se escucha la voz de una mujer que increpa al ciudadano que filmaba la escena: “Oiga, compañero que está grabando... ¡Eso es delito! Y se lo digo yo, que soy fiscal”, se le oye decir con tono amenazante.
Sin embargo, los transeúntes respondieron que no veían ningún delito en registrar el suceso. El video se corta poco después del intercambio.
De acuerdo con la publicación, el incendio fue finalmente sofocado gracias a la intervención de varios trabajadores de CUPET, quienes utilizaron un extintor para apagar las llamas, ya que los bomberos nunca llegaron al lugar.
El hecho ha generado críticas en redes sociales por la ineficiencia de los servicios de emergencia en Cuba, así como por la actitud de la mujer que intentó intimidar al ciudadano que grababa la escena.
Hasta el momento, las autoridades locales no han ofrecido información oficial sobre las causas del incendio ni sobre los daños ocasionados al vehículo estatal.
Preguntas frecuentes sobre incendios y servicios de emergencia en Cuba
¿Por qué se demora tanto la respuesta de los bomberos en Cuba?
La demora en la respuesta de los bomberos en Cuba se debe a la ineficiencia de los servicios de emergencia, agravada por la falta de recursos, mantenimiento y una infraestructura obsoleta. Esta situación se ha evidenciado en múltiples incidentes recientes donde los bomberos no llegaron a tiempo o no contaban con los equipos necesarios para actuar de manera efectiva.
¿Qué papel juegan los ciudadanos en la extinción de incendios en Cuba?
Ante la ineficacia y tardanza de los bomberos, los ciudadanos cubanos a menudo se ven obligados a intervenir en la extinción de incendios usando medios improvisados como extintores o agua. Esta acción ciudadana es crucial para evitar mayores daños, dado el estado crítico de los servicios de emergencia en el país.
¿Qué incidentes recientes destacan la vulnerabilidad del sistema de transporte en Cuba?
Recientes incendios en ómnibus y vehículos han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema de transporte en Cuba. La falta de mantenimiento, sistemas eléctricos defectuosos y la antigüedad de los vehículos son factores que contribuyen a estos siniestros, afectando gravemente la movilidad de los ciudadanos.
¿Cómo afecta la crisis energética a los incendios en Cuba?
La crisis energética en Cuba agrava la situación de los incendios debido al uso excesivo y falta de mantenimiento de grupos electrógenos, la obsolescencia de la infraestructura eléctrica y la inestabilidad del sistema. Estos factores han provocado incidentes en hospitales, viviendas y vehículos, complicando aún más la capacidad de respuesta ante emergencias.
