Accidente involucra cuatro vehículos en La Habana: Al menos tres heridos

Accidente en La Habana Foto © Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Vídeos relacionados:

Un choque múltiple registrado este miércoles en la zona de Caballo Blanco, municipio San Miguel del Padrón, La Habana, dejó al menos tres personas heridas , según reportó un internauta del grupo "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!".

El accidente provocó la interrupción del tránsito en el área, según los primeros reportes desde el lugar.

En el siniestro se vieron implicados un triciclo, una moto eléctrica, un auto moderno y un Lada.

Al menos tres heridos fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano; todas estaban inconscientes al momento del traslado.

Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

De acuerdo con la información disponible, la colisión fue simultánea entre cuatro medios de transporte con distintas características.

Lo más leído hoy:

El siniestro generó congestión en los alrededores de Caballo Blanco mientras se realizaban las maniobras de asistencia y remoción.

Varios foristas coincidieron en que el choque pudo deberse a la imprudencia de los conductores, pues la curva donde ocurrió el siniestro no permite más de 40 km/h de velocidad.

Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

"Esa curva dice clarito clarito 40 kilómetros y yo los invito a que se paren ahí para que vean cuántos choferes conscientes hay y cuántos inconscientes. No quiero culpar a nadie pero de hace un tiempo a la fecha las motos no hay quien las haga coger por la senda derecha, tú le pitas, le haces cambio de luces y ahí se quedan", dijo, reconociendo que también los autos comenten irregularidades.

"Esa curva siempre ha sido peligrosa y la mayoría siempre sale a mucha velocidad después de dejar el semáforo", apuntó otro.

Cuba registró 502 muertes en accidentes de tránsito de enero a agosto de 2025, casi el 80 % de los fallecidos por esa causa en todo el año anterior, lo que apunta a un alza de la mortalidad por incidentes en las vías del país.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó recientemente que en los primeros ocho meses del año se reportaron 5,025 accidentes -41 más que en igual periodo de 2024-, a causa de los cuales 4,516 personas resultaron heridas.

El año pasado, los accidentes de tráfico (7,507) dejaron un saldo de 634 fallecidos y 6,613 lesionados, cifras inferiores a las de 2023.

De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes, divulgadas por medios oficialistas, en siete de cada 10 hechos hubo víctimas, principalmente por el choque de vehículos, que sigue siendo el accidente “más peligroso” con el 36 % del total de fallecidos.

Entretanto, cada accidente provocado por exceso de velocidad registra al menos una víctima y cada cinco siniestros por esa causa, fallece una persona.