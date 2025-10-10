Auto queda destrozado tras accidente en puente de la Autopista Nacional en La Habana

Una automóvil quedó totalmente destrozado luego de un accidente de tránsito que ocurrió en la mañana de este jueves en el puente de la Autopista Nacional en Arroyo Arenas, municipio La Lisa, en La Habana.

Un video de un usuario en Facebook muestra los daños de gran magnitud que sufrió al carro, de la marca Lada y perteneciente a una entidad estatal, lo que hace imaginar la fuerza de la colisión.

Sin embargo, la publicación en el grupo “Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas!” no aclara qué otro vehículo estuvo involucrado en el incidente ni las circunstancias en que se produjo.

Algunas personas aseguraron que a los ocupantes del auto no les sucedió nada. El Lada transitaba por un tramo de la Autopista Habana-Pinar del Río cuando se produjo el accidente, según precisó otro internauta.

En esa misma carretera, pero en el kilómetro 27.5, frente al Cupet de la zona, se registró en la mañana de este jueves otro incidente vial, en el que estuvo implicado un camión articulado. Según testigos, el chofer del vehículo resultó herido y fue trasladado de inmediato al hospital.

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte y lesiones graves en Cuba, donde las deficiencias en la infraestructura vial, el deterioro del parque automotor y la falta de recursos para el mantenimiento de carreteras y calles son factores que agravan la situación.

Lo más leído hoy:

Entre enero y agosto de este año, 502 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en el país. La cifra equivale al 80 % de los fallecidos por esa causa en todo 2024, lo que apunta a un incremento de la mortalidad por incidentes en las vías.

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, en siete de cada 10 hechos hubo víctimas, principalmente por el choque de vehículos, que sigue siendo el accidente “más peligroso” con el 36 % del total de las muertes.

Mientras, en cada accidente provocado por exceso de velocidad se registró al menos una víctima y cada cinco siniestros por esa causa, falleció una persona.

Las provincias de Villa Clara, Santiago de Cuba, Granma y Artemisa reportaron la situación más crítica en los primeros ocho meses de 2025, pues los accidentes aumentaron en más de un tercio en relación con el año anterior. La mayor peligrosidad se registró en La Habana, Ciego de Ávila, Villa Clara, Holguín y Santiago de Cuba, principalmente por incidentes en los que tomaron parte conductores de motos y ciclomotores, y peatones.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial considera entre las principales causas de accidentes en este periodo, el no prestar la debida atención al control del vehículo y el irrespeto al derecho de vía, con el 63 % de los sucesos.