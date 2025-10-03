Cuba nunca deja de sorprender, y esta vez lo ha hecho con una escena tan insólita como divertida que ya ha sacado carcajadas a miles en redes sociales. Desde el corazón del Cerro, en La Habana, un auto Lada azul fue captado circulando marcha atrás por toda una avenida, como si fuera lo más normal del mundo. El video, compartido en TikTok por la usuaria @rachedance_melo, lleva como frase principal: “Ya en Cuba los autos caminan como sea”, un resumen perfecto del ingenio sobre ruedas que caracteriza a la isla.

En las imágenes se puede ver cómo el conductor no solo va en reversa, sino que lo hace con toda la destreza del mundo, esquivando otros autos y obstáculos como si estuviera manejando en línea recta. Desde el carro que graba la escena, se escucha la mezcla de asombro y risa de quien presencia lo que parece sacado de una película de comedia.

“Eso fue en la calzada del Cerro, por el Maravilla y Palatino”, comentaron varios usuarios que no tardaron en reconocer la popular esquina habanera. Algunos, en tono de broma, aseguraron que esa zona siempre tiene “su show diario”. Y es que en Cuba, lo insólito muchas veces forma parte de la rutina.

Los comentarios al video fueron una mezcla de humor, crítica y pura cubanía. “Si Cuba lleva más de 65 años para atrás, ¿qué importa que vayan los carros también?”, soltó un usuario entre risas. Otro escribió: “Los carros van igual que los comunistas: para atrás”. Y uno más cerró con: “Ese carro es el reflejo de la robolución”. Nada como el humor cubano para ponerle chispa a lo absurdo.

Tampoco faltaron quienes defendieron la maniobra: “Pero nadie habla de lo bien que maneja”, apuntó una usuaria. Otros, más técnicos, explicaron que probablemente al auto “se le rompió la caja y solo engancha la reversa, normal”.

Entre chistes y carcajadas, también aparecieron mensajes cargados de nostalgia: “Ñooo, el edificio amarillo era mi pre”, “¡La curva del Maravilla, qué tiempos!”, o simplemente “¡Mi zona, el Cerro!”. Para muchos, el video fue más que un momento gracioso; fue una postal viva del barrio.

Lo más leído hoy:

Cuba puede no ser el único país con autos viejos, pero probablemente sí sea el único donde uno se vuelve viral por andar… ¡en marcha atrás! Y como bien dijeron en TikTok: “En Cuba los autos caminan como sea”.

Preguntas frecuentes sobre escenas insólitas y situaciones de transporte en Cuba