Primer ministro de Jamaica advierte sobre la amenaza potencial de Melissa: “Debemos prepararnos”

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, advirtió este sábado que el huracán Melissa impactará directamente al país e instó a la población a prepararse ante los riesgos de lluvias torrenciales, vientos intensos y efectos duraderos del fenómeno.

“Melissa continúa desplazándose lentamente por el Caribe y las proyecciones confirman que Jamaica será impactada”, señaló Holness en su cuenta oficial de X, donde pidió a los ciudadanos mantenerse informados y seguir las orientaciones de las autoridades.

El jefe de Gobierno alertó sobre tres principales amenazas: las lluvias intensas, los fuertes vientos asociados al fortalecimiento del huracán y la posibilidad de una prolongada afectación por su lento movimiento.

“Todos los jamaiquinos deben tomar las precauciones necesarias y seguir los avisos oficiales”, insistió.

En otro mensaje en la propia red social, el primer ministro exhortó a los padres a conversar con sus hijos sobre el peligro de salir durante el paso del ciclón.

“Demasiado a menudo los niños ven la lluvia como algo divertido, sin entender los riesgos que conlleva”, escribió.

También pidió a las comunidades vigilar por sus vecinos, especialmente los ancianos o vulnerables.

Holness aseguró que tanto el gobierno nacional como las autoridades locales están plenamente movilizados para responder a la emergencia.

“El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya ha comenzado a ubicar suministros esenciales para asistir a los más necesitados”, indicó en un tercer tuit, precisando que la distribución priorizará los casos urgentes con apoyo de parlamentarios, concejales, la policía y organizaciones comunitarias.

Agradeció además la colaboración de entidades filantrópicas y religiosas que ya se encuentran activas. “Nos aseguraremos de que la ayuda llegue a quienes más la necesitan”, afirmó el jefe de Gobierno.

Este sábado, el meteorólogo José Rubiera dibujó un escenario excepcionalmente grave para Jamaica, a partir de los pronósticos de acumulados de 500 a 750 milímetros en tres días (sábado, domingo y lunes) en zonas montañosas, con inundaciones, deslizamientos y marejadas muy fuertes en la costa sur.

A ello se suman vientos de huracán de gran intensidad durante un período inusualmente prolongado por el lento desplazamiento del ciclón cerca de la isla. Rubiera calificó lo que puede ocurrir allí como un evento catastrófico.

El huracán Melissa ya alcanza vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, según el más reciente parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas en Haití por los efectos de la tormenta tropical Melissa, según reportó la agencia EFE. Las autoridades advirtieron que el recuento es provisional y que la cifra de víctimas podría aumentar conforme avancen las verificaciones en terreno.

En varias provincias de República Dominicana el meteoro ha dejado un rastro de inundaciones, deslizamientos de tierra y daños materiales.

Las autoridades han emitido alerta en 12 provincias y recomiendan no cruzar ríos ni arroyos ante el riesgo de crecidas súbitas. Se han registrado inundaciones severas y deslizamientos en comunidades del Gran Santo Domingo y en zonas costeras del sur.