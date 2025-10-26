Canadá advierte a sus turistas sobre viajar a Cuba por escasez y riesgos ante el huracán Melissa

Un avión de Air Canada Rouge en el Aeropuerto Internacional "Abel Santamaría" de Santa Clara. Foto © Facebook/Aeropuerto Internacional "Abel Santamaría Cuadrado" - SNU

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Canadá actualizó este 24 de octubre su alerta de viaje a Cuba para advertir a sus ciudadanos sobre los riesgos asociados al inminente paso del huracán Melissa, un huracán que se prevé siga ganando fuerza en los próximos días y golpee la isla alrededor del 29 de octubre.

La nueva recomendación, publicada en la página oficial de Asuntos Globales Canadá, aconseja a los viajeros “mantener un alto grado de precaución” debido a la combinación de escasez de alimentos, medicinas y combustible, junto con las condiciones meteorológicas extremas que podrían afectar gravemente los servicios esenciales en la isla.

El gobierno canadiense advierte que el huracán podría traer lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, con un impacto directo sobre el transporte, la distribución de energía, el suministro de agua, las telecomunicaciones y la atención médica. “Si está en Cuba, tenga cuidado, monitoree los informes meteorológicos y siga las instrucciones de las autoridades locales”, señala el aviso oficial.

La alerta incluye una lista de zonas turísticas y cayos populares, como Varadero, Cayo Coco, Cayo Guillermo y Cayo Santa María, donde se recomienda extremar precauciones ante el deterioro de las condiciones del tiempo.

Un país vulnerable antes del ciclón

Más allá del paso de Melissa, Ottawa recuerda que Cuba enfrenta una “escasez crónica y grave” de productos básicos. La falta de combustible ha paralizado el transporte público y limitado el uso de generadores durante los cortes eléctricos, que pueden durar más de 24 horas.

Esa situación deja a muchos viajeros sin medios para desplazarse o comunicarse, mientras el acceso a internet y a la telefonía celular sigue siendo irregular.

Lo más leído hoy:

La advertencia también menciona la inseguridad asociada al transporte privado, los robos menores y el fraude a turistas, así como los frecuentes apagones programados para aliviar la presión sobre la red eléctrica nacional.

Melissa se acerca a Cuba

El huracán Melissa mantiene en alerta a las autoridades cubanas. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema se desplaza por el Caribe central y podría intensificarse en las próximas 48 horas.

La Defensa Civil cubana ha decretado la Fase de Alerta Ciclónica para varias provincias orientales y ordenado evacuaciones preventivas en zonas bajas y costeras.

En localidades del oriente ya se reportan lluvias persistentes, cortes eléctricos e inundaciones locales, mientras los residentes intentan abastecerse de agua y alimentos en medio de una creciente escasez.

Un llamado a la precaución

Con esta actualización, Canadá se suma a otros países que han revisado sus recomendaciones de viaje a Cuba durante la temporada ciclónica. La combinación de una crisis de suministros y un fenómeno meteorológico de gran magnitud convierte la estancia en la isla en un desafío logístico y sanitario.

Para los cubanos dentro y fuera del país, la advertencia refuerza la sensación de vulnerabilidad de una isla que enfrenta no solo un huracán meteorológico, sino también uno económico y social que golpea a diario a su población.