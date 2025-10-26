Dirigente del PCC en Guantánamo llama a un "movimiento popular" para proteger los techos ante el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Yoel Pérez García —dirigente del PCC en el territorio— convocó a impulsar un “movimiento popular” para proteger techos, puertas y ventanas de viviendas e instituciones, ante la inminente amenaza del huracán Melissa.
Según el mensaje transmitido en redes sociales oficialistas, el funcionario llama a tener la solidaridad como “principal estrategia” para reducir las afectaciones del huracán.
La orientación incluye, además, crear reservas de alimentación y agua en cada municipio y priorizar los servicios de higienización y la atención médica antes, durante y después del evento, según el mensaje oficial difundido en la provincia.
El plan contempla una evacuación masiva en dos modalidades: 108,000 personas se alojarán en casas de familiares y conocidos, mientras que otras 36,000 serán protegidas en centros escolares habilitados para este fin en el municipio de Guantánamo.
El llamado coloca el acento en la autoprotección comunitaria y en la capacidad de los vecinos para asegurar sus viviendas y abastecerse, sin que en el comunicado se detallen refuerzos materiales específicos, cronogramas de reparación de cubiertas o distribuciones de recursos estatales a gran escala.
Ese énfasis en que sea la población quien se “organice” y “se proteja” vuelve a colocar en primer plano un contraste recurrente en situaciones de riesgo: mientras las autoridades apelan a la responsabilidad social y la solidaridad, crece la expectativa de que sea el propio Estado el que proteja a los ciudadanos con medios, logística y soluciones estructurales sostenidas.
En paralelo a la preparación comunitaria, la Defensa Civil insiste en que la higienización de espacios y la disponibilidad de servicios médicos resultan determinantes para evitar brotes y complicaciones sanitarias posteriores a los aguaceros, a la vez que reitera la necesidad de garantizar agua y alimentos en los hogares y en los centros de protección temporal.
El huracán Melissa continúa ganando fuerza en el Caribe y ya alcanza vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, según el más reciente parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
El organismo advirtió este sábado que el sistema “está comenzando un proceso de rápida intensificación” y podría convertirse en un huracán de categoría mayor en las próximas horas, mientras se aproxima peligrosamente a Jamaica y al oriente de Cuba.
El NHC ubicó el centro del ciclón en los 16.6 grados norte y 75.5 oeste, a unos 210 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y 405 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, desplazándose lentamente hacia el oeste a 6 km/h.
Preguntas Frecuentes sobre el Huracán Melissa y la Preparación en Cuba
¿Qué medidas se están tomando en Guantánamo para enfrentar el huracán Melissa?
El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Yoel Pérez García, ha convocado a un "movimiento popular" para proteger techos, puertas y ventanas de viviendas e instituciones. El énfasis está en la autoprotección comunitaria, con la creación de reservas de alimentación y agua, y la priorización de servicios de higienización y atención médica. Además, se planifica una evacuación para alojar a 108,000 personas en casas de familiares y otras 36,000 en centros escolares.
¿Cuáles son los riesgos principales que el huracán Melissa representa para Cuba?
El huracán Melissa, que podría convertirse en un ciclón de categoría mayor, representa un grave riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas peligrosas en el oriente cubano. Vientos fuertes y lluvias prolongadas también son amenazas significativas que podrían causar daños sustanciales a la infraestructura y a las viviendas.
¿Cómo afecta la crisis energética actual a la preparación para el huracán en Cuba?
La crisis energética en Cuba, caracterizada por apagones de hasta 20 horas diarias, complica el acceso a la información y la capacidad de preparación ante el huracán Melissa. La falta de electricidad limita la capacidad de comunicación y de respuesta ante emergencias, haciendo que muchas personas no puedan cargar dispositivos necesarios para recibir alertas meteorológicas.
¿Qué recomendaciones se han dado a las provincias orientales de Cuba ante el huracán Melissa?
Las provincias orientales de Cuba han sido alertadas para que mantengan una estricta vigilancia sobre la trayectoria del huracán. Se ha recomendado asegurar techos y objetos sueltos, limpiar tragantes y desagües, y revisar los planes de evacuación en zonas propensas a inundaciones. Además, se han activado fases de alerta e informativas para preparar a las comunidades locales.
