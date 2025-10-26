Dirigente del PCC en Guantánamo llama a un "movimiento popular" para proteger los techos ante el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Yoel Pérez García —dirigente del PCC en el territorio— convocó a impulsar un “movimiento popular” para proteger techos, puertas y ventanas de viviendas e instituciones, ante la inminente amenaza del huracán Melissa.

Según el mensaje transmitido en redes sociales oficialistas, el funcionario llama a tener la solidaridad como “principal estrategia” para reducir las afectaciones del huracán.

La orientación incluye, además, crear reservas de alimentación y agua en cada municipio y priorizar los servicios de higienización y la atención médica antes, durante y después del evento, según el mensaje oficial difundido en la provincia.

El plan contempla una evacuación masiva en dos modalidades: 108,000 personas se alojarán en casas de familiares y conocidos, mientras que otras 36,000 serán protegidas en centros escolares habilitados para este fin en el municipio de Guantánamo.

El llamado coloca el acento en la autoprotección comunitaria y en la capacidad de los vecinos para asegurar sus viviendas y abastecerse, sin que en el comunicado se detallen refuerzos materiales específicos, cronogramas de reparación de cubiertas o distribuciones de recursos estatales a gran escala.

Ese énfasis en que sea la población quien se “organice” y “se proteja” vuelve a colocar en primer plano un contraste recurrente en situaciones de riesgo: mientras las autoridades apelan a la responsabilidad social y la solidaridad, crece la expectativa de que sea el propio Estado el que proteja a los ciudadanos con medios, logística y soluciones estructurales sostenidas.

En paralelo a la preparación comunitaria, la Defensa Civil insiste en que la higienización de espacios y la disponibilidad de servicios médicos resultan determinantes para evitar brotes y complicaciones sanitarias posteriores a los aguaceros, a la vez que reitera la necesidad de garantizar agua y alimentos en los hogares y en los centros de protección temporal.

El huracán Melissa continúa ganando fuerza en el Caribe y ya alcanza vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, según el más reciente parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El organismo advirtió este sábado que el sistema “está comenzando un proceso de rápida intensificación” y podría convertirse en un huracán de categoría mayor en las próximas horas, mientras se aproxima peligrosamente a Jamaica y al oriente de Cuba.

El NHC ubicó el centro del ciclón en los 16.6 grados norte y 75.5 oeste, a unos 210 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y 405 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, desplazándose lentamente hacia el oeste a 6 km/h.