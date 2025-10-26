Distribuyen arroz de junio en bodegas de Santiago de Cuba ante proximidad de Melissa

Descarga de arroz en el puerto de Santiago de Cuba

Las autoridades de Santiago de Cuba comenzaron la distribución de un paquete de arroz por consumidor correspondiente al mes de junio de manera gratuita ante la proximidad del huracán Melissa.

“En el distrito 1, José Martí, se inició en Santiago de Cuba la distribución de un paquete de arroz por consumidor de manera gratuita. Se continuará por los restantes distritos dos, tres y cuatro. El producto corresponde al mes de junio, para completar 5 libras”, informó en Facebook la emisora local CMKC Radio Revolución.

Asimismo, se entregará un kilogramo de arroz a las embarazadas de toda la provincia de Santiago de Cuba e igual cantidad del producto para los niños de 1 a 6 años, pero solo en el municipio cabecera.

También se venderán a los consumidores mayores de 18 años 4 cajetillas de cigarros correspondientes al mes de junio, aseguró Lisandra Pérez, directora en funciones del Grupo Empresarial de Comercio, a la emisora local.

El anuncio provocó malestar entre los santiagueros por la disparidad entre la cabecera provincial y lo demás municipios.

“Y los adultos y niños de 7 años en adelante de los restantes municipios qué van a comer, porque solo el arroz será entregado al municipio Santiago”, se quejó una usuaria.

“Arroz y cigarros, con eso las personas van a mitigar los efectos del huracán, desen un respeton”, lamentó otra.

“El municipio de Santiago de cuba como cabecera es el único q sus pobladores tienen necesidad alimenticia al igual q sus embarazadas, las demás de la provincia no tienen necesidades”.

Huracán Melissa

El huracán Melissa continúa ganando fuerza en el Caribe y ya alcanza vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, según el más reciente parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El organismo advirtió este sábado que el sistema “está comenzando un proceso de rápida intensificación” y podría convertirse en un huracán de categoría mayor en las próximas horas, mientras se aproxima peligrosamente a Jamaica y al oriente de Cuba.

El NHC ubicó el centro del ciclón en los 16.6 grados norte y 75.5 oeste, a unos 210 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y 405 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, desplazándose lentamente hacia el oeste a 6 km/h.

Las autoridades cubanas emitieron una alerta de huracán para las provincias desde Camagüey hasta Guantánamo, ante la posibilidad de que el sistema afecte directamente esa región a mediados de la próxima semana.

El parte advierte que Melissa podría dejar entre 150 y 300 milímetros de lluvias en el oriente cubano, con acumulados puntuales de hasta 450 milímetros, lo que provocaría inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

En el litoral sur se espera además un fuerte oleaje y posible marejada ciclónica, con peligro de penetraciones del mar en zonas bajas.

Mientras tanto, Jamaica y el sur de Haití se preparan para el impacto directo del huracán, que ya provoca fuertes lluvias e inundaciones en varias localidades, según reportes de medios regionales. En República Dominicana, las bandas externas del sistema causaron anegamientos y cortes eléctricos en comunidades del suroeste.