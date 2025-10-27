Iglesia en Santiago de Cuba abre sus puertas para acoger a personas vulnerables ante el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

En vísperas del impacto del huracán Melissa, actualmente con categoría 5 y dirigiéndose al oriente de la isla, cuando la tensión y el miedo se sienten en toda la región oriental, la Iglesia Metodista San Juan, en Santiago de Cuba, anunció que abrirá sus puertas para ofrecer refugio a las personas más vulnerables de la comunidad.

El pastor Darlon Bermúdez informó este lunes en su perfil de Facebook que el templo se encuentra disponible para acoger a quienes necesiten un lugar seguro ante el paso del fenómeno meteorológico.

Captura Facebook / Darlon Bermúdez

“No tenemos colchones suficientes, pero sí un lugar de refugio y amor. Cristo te espera con los brazos abiertos”, escribió el religioso, citando el Salmo 84:3 como mensaje de esperanza.

La iniciativa, inspirada en la acción solidaria de la Iglesia Metodista de Guantánamo durante los embates del año 2024, busca brindar apoyo a los más necesitados en medio de las carencias materiales y la falta de refugios adecuados que enfrenta gran parte de la población santiaguera.

Bermúdez explicó que, aunque los recursos son limitados, la voluntad de servir prevalece. “Nuestra misión es abrir la casa de Dios a quienes no tienen dónde ir”, señaló en su mensaje, que rápidamente fue compartido y aplaudido por cientos de usuarios en redes sociales.

Mientras la Defensa Civil mantiene en alarma ciclónica a varias provincias del oriente cubano, el gesto de esta iglesia se ha convertido en un símbolo de fe y humanidad en tiempos de incertidumbre.

En una ciudad que se prepara para resistir el embate del huracán Melissa, la solidaridad vuelve a ser refugio y esperanza.

También este lunes, la Iglesia católica llamó a los fieles a orar por la protección de Santiago de Cuba ante la inminente llegada del huracán Melissa de categoría 5, que amenaza con impactar la región oriental con vientos superiores a los 280 kilómetros por hora.