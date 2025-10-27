Viceministra de Salud a los cubanos: "No permanezcan enfermos en sus casas"

Vídeos relacionados:

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, exhortó a la población a no quedarse enferma en casa y acudir a los centros asistenciales ante cualquier síntoma, en un contexto marcado por la circulación activa del dengue —con predominio del serotipo 4— y por un incremento sostenido de casos de chikungunya en buena parte del país.

En una actualización sobre la crisis sanitaria en Cuba, la funcionaria explicó que, durante la última semana, se registró un aumento significativo de síndromes febriles inespecíficos, con 109 municipios reportando más atenciones por esta causa, y que la positividad de la IgM para dengue también se elevó, evidencia de transmisión activa en varias provincias.

Mencionó entre las áreas más afectadas a Guantánamo, Matanzas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Villa Clara.

“Reiteramos la importancia de que las personas no permanezcan enfermas en sus casas. Deben acudir a los centros de salud”, subrayó, aun cuando los hospitales están saturados por los casos de arbovirosis y cuando los médicos de familia recomiendan quedarse en casa.

Peña García informó que se fortaleció el diagnóstico con la incorporación de pruebas rápidas en hospitales para pacientes con signos de gravedad, con el fin de brindar atención más específica y oportuna.

En paralelo, el control vectorial se intensificó en todas las provincias mediante tratamientos adulticidas, el despliegue de equipos de alta productividad y carros TDA.

La campaña de vigilancia incluye fumigación extradomiciliaria y un llamado a la colaboración ciudadana —abrir puertas y ventanas durante el paso del tratamiento y reportar irregularidades— para cortar la cadena de transmisión del Aedes aegypti, cuyo índice de infestación continúa elevado en diversas zonas.

Circulación de virus en toda Cuba

La viceministra añadió que, aunque se observa una disminución de las infecciones respiratorias agudas, la circulación viral persiste, por lo que pidió mantener medidas de protección individual, en especial ante el aumento de las lluvias, que puede afectar la calidad sanitaria del agua y favorecer la proliferación de vectores.

Precisó que Mayabeque, Isla de la Juventud y Las Tunas no muestran evidencia fuerte de circulación viral en la semana analizada, si bien permanecen bajo vigilancia clínico-epidemiológica y de laboratorio.

Como complemento, el infectólogo Daniel González Rubio, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), explicó que la fiebre de chikungunya cursa por fases y puede dejar síntomas por meses.

Indicó que, aunque la mayoría de los cuadros son autolimitados, existe riesgo de complicaciones en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Detalló que hasta un 40% de los pacientes puede mantener molestias durante tres meses y alrededor del 10% más allá de ese periodo, con dolor y rigidez articular que limitan la función. Insistió en que el tratamiento es sintomático —no hay antiviral específico— y debe incluir reposo, hidratación adecuada y supervisión médica: “La mayoría de los casos pueden manejarse en casa, pero siempre bajo orientación profesional”.

Aumenta el riesgo

Cuba reportó un incremento de casos graves de dengue durante la semana anterior, en un contexto de alza generalizada de fiebre y circulación activa de arbovirosis en la mayoría de los territorios.

El sistema de vigilancia registró 13,071 casos febriles en siete días y el corredor endémico de la fiebre se mantiene en nivel de epidemia.

Esa semana, dijo, se atendieron 16 pacientes más en salas de terapia que la anterior; durante el período hubo 7 críticos y se cerró con uno en esa condición.

La tasa nacional subió a 24,3 por 100,000 habitantes. Las provincias con panorama más complejo son Guantánamo, Matanzas, Ciego de Ávila, La Habana y Cienfuegos; les siguen Villa Clara, Sancti Spíritus y Camagüey.

Tras años con serotipo 3, ahora predomina el 4, lo que eleva el riesgo de gravedad en personas reinfectadas con un serotipo distinto.