Alerta por brote de hepatitis en escuelas de Las Tunas

El deterioro sanitario que atraviesa Cuba, y que ha dejado a la población diezmada por los brotes de dengue, oropouche y chikungunya, suma ahora una nueva evidencia del colapso del sistema de salud: el incremento de reportes de hepatitis en la provincia de Las Tunas, incluidos varios casos en escuelas.

Según un reporte de la televisión local, el sistema sanitario tunero confirmó la presencia de la enfermedad y su propagación a escenarios escolares.

El doctor Aldo Cortés González, subdirector provincial de Epidemiología, explicó que la hepatitis “es una enfermedad habitual, pero que puede proliferar cuando se violan las normas higiénico-sanitarias o existen agresiones medioambientales”.

El funcionario instó a reforzar las medidas de higiene personal y colectiva ante la expansión del virus.

“No debo ir al trabajo con hepatitis, debo lavarme las manos frecuentemente, sobre todo al usar el baño o manipular alimentos”, señaló Cortés González, quien aseguró que el Ministerio de Salud Pública “mantiene la vigilancia y adopta medidas alternativas para el control de la enfermedad”.

Aunque el funcionario pidió “confianza” en las autoridades sanitarias, el mensaje llega en medio de una crisis estructural marcada por la falta de medicamentos, los hospitales colapsados y la proliferación de basureros y salideros de aguas negras en todo el país, condiciones que favorecen la expansión de enfermedades infecciosas.

Además, la alerta llega junto a otra: el peligro de la tormenta tropical Melissa cuya futura trayectoria mantiene en vilo al régimen y la población, además de que podría complicar la situación higiénica en el país.

Hasta el momento, no se han ofrecido cifras oficiales sobre la cantidad de casos confirmados, pero el propio reporte televisivo alertó que la enfermedad “ya está presente en escenarios comunitarios y escolares”.

La aparición de este nuevo brote refuerza la alarma sanitaria que atraviesa Cuba, donde los virus transmitidos por mosquitos, la contaminación ambiental y la falta de recursos han convertido a la salud pública en una de las mayores víctimas del deterioro nacional.

El reconocimiento oficial de que en Las Tunas se han reportado casos de hepatitis, incluso en las escuelas, llega apenas pocos días después de que el gobierno local llamara a extremar las medidas sanitarias y desmintiera "rumores" de casos de la enfermedad entre la población.

"Ante la preocupación de los tuneros y la divulgación en varios perfiles de redes sociales acerca de un supuesto brote de hepatitis", el doctor Aldo Cortés González, subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología ofreció declaraciones al Periódico 26, reproducidas por el sitio del Gobierno provincial, donde informó que el sistema de vigilancia de salud detectó “casos con síntomas probables de hepatitis” en las áreas de los policlínicos Manuel (Piti) Fajardo y Aquiles Espinosa, en el municipio cabecera, los cuales “se encuentran en investigación”.

De igual forma, en agosto, un brote de hepatitis afectó a la Brigada de la Frontera en Guantánamo, específicamente en el Batallón del Este, donde la mayoría de los soldados son adolescentes recién reclutados, según denuncias que expusieron la gravedad de una situación que las autoridades militares intentaron silenciar.

Esta situación provocó que recientemente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una nueva alerta sanitaria dirigida a sus ciudadanos, tras el aumento de casos de hepatitis A en la capital cubana, advirtiendo que el riesgo de contagio se incrementa por las deficiencias en los sistemas de agua y saneamiento.