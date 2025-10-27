Cubanos hacen largas colas en Puerto Padre para sacar dinero antes de la llegada del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

En Puerto Padre, provincia de Las Tunas, decenas de personas hicieron largas colas este lunes frente al único cajero automático del municipio para intentar sacar dinero antes de la llegada del huracán Melissa, que se aproxima al oriente cubano convertido en un poderoso categoría 5.

El usuario Camilo Agramonte denunció en Facebook la situación con varias imágenes que muestran a hombres y mujeres, muchos de ellos ancianos, esperando bajo el sol, con la incertidumbre de si el cajero alcanzaría a despachar efectivo antes de quedarse vacío.

“Desde temprano la gente hace una cola interminable, bajo condiciones complejas y la preocupación de saber si alcanzará a sacar algo de dinero antes de que se acabe”, escribió.

Captura de Facebook/Camilo Agramonte

Agramonte explicó que entre los que esperaban había “jóvenes, madres, jubilados, trabajadores... todos con la misma urgencia: poder comprar al menos algo de alimento, un medicamento o cualquier recurso básico antes de que llegue el huracán”.

La escena se complica, añadió, porque coincide con los pagos de jubilaciones y pensiones en medio de la Fase de Alarma decretada por las autoridades. “No todos logran sacar su dinero, y esa es quizás la imagen más dura: ver cómo la esperanza también se agota, al ritmo de un cajero que se queda sin efectivo”, lamentó.

Mientras tanto, otras publicaciones en redes sociales muestran las medidas que se adoptan en el municipio costero ante la inminente llegada del fenómeno.

La periodista Rosa María Ramírez Reyes compartió fotos del desmontaje de carpas en los kioscos del malecón y aseguró que el Consejo de Defensa “ratifica la suspensión de actividades recreativas y la venta de bebidas alcohólicas”.

Captura de Facebook/Rosa María Ramírez Reyes

El huracán Melissa, con vientos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora y una presión central de 908 milibares, avanza hacia el oriente cubano con un rumbo que amenaza directamente a las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey, según los reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Desde ese mismo territorio, el usuario José Luis Pérez Parra publicó un mensaje que ha sido ampliamente compartido en redes, en el que reflexiona sobre la vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales de esta magnitud. “La amenaza de Melissa no se mide solo en la escala Saffir-Simpson. Se mide también en la vulnerabilidad que arrastramos”, escribió.

El residente recordó que durante el huracán Ike, la zona del malecón de Puerto Padre quedó totalmente anegada por el deficiente drenaje urbano, y alertó que las lluvias intensas podrían volver a provocar inundaciones.

“Hoy más que nunca, la prevención no es una consigna: es una necesidad vital. La resiliencia no se improvisa: se construye antes de la tormenta”, advirtió.

Mientras la Defensa Civil coordina evacuaciones y la población se prepara para los embates del huracán, las imágenes desde Puerto Padre ofrecen un retrato fiel de la Cuba que enfrenta a Melissa: colas, incertidumbre y la esperanza terca de resistir una vez más.