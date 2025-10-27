Cubanos hacen largas colas en Puerto Padre para sacar dinero antes de la llegada del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
En Puerto Padre, provincia de Las Tunas, decenas de personas hicieron largas colas este lunes frente al único cajero automático del municipio para intentar sacar dinero antes de la llegada del huracán Melissa, que se aproxima al oriente cubano convertido en un poderoso categoría 5.
El usuario Camilo Agramonte denunció en Facebook la situación con varias imágenes que muestran a hombres y mujeres, muchos de ellos ancianos, esperando bajo el sol, con la incertidumbre de si el cajero alcanzaría a despachar efectivo antes de quedarse vacío.
“Desde temprano la gente hace una cola interminable, bajo condiciones complejas y la preocupación de saber si alcanzará a sacar algo de dinero antes de que se acabe”, escribió.
Agramonte explicó que entre los que esperaban había “jóvenes, madres, jubilados, trabajadores... todos con la misma urgencia: poder comprar al menos algo de alimento, un medicamento o cualquier recurso básico antes de que llegue el huracán”.
La escena se complica, añadió, porque coincide con los pagos de jubilaciones y pensiones en medio de la Fase de Alarma decretada por las autoridades. “No todos logran sacar su dinero, y esa es quizás la imagen más dura: ver cómo la esperanza también se agota, al ritmo de un cajero que se queda sin efectivo”, lamentó.
Mientras tanto, otras publicaciones en redes sociales muestran las medidas que se adoptan en el municipio costero ante la inminente llegada del fenómeno.
La periodista Rosa María Ramírez Reyes compartió fotos del desmontaje de carpas en los kioscos del malecón y aseguró que el Consejo de Defensa “ratifica la suspensión de actividades recreativas y la venta de bebidas alcohólicas”.
El huracán Melissa, con vientos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora y una presión central de 908 milibares, avanza hacia el oriente cubano con un rumbo que amenaza directamente a las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey, según los reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC).
Desde ese mismo territorio, el usuario José Luis Pérez Parra publicó un mensaje que ha sido ampliamente compartido en redes, en el que reflexiona sobre la vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales de esta magnitud. “La amenaza de Melissa no se mide solo en la escala Saffir-Simpson. Se mide también en la vulnerabilidad que arrastramos”, escribió.
El residente recordó que durante el huracán Ike, la zona del malecón de Puerto Padre quedó totalmente anegada por el deficiente drenaje urbano, y alertó que las lluvias intensas podrían volver a provocar inundaciones.
“Hoy más que nunca, la prevención no es una consigna: es una necesidad vital. La resiliencia no se improvisa: se construye antes de la tormenta”, advirtió.
Mientras la Defensa Civil coordina evacuaciones y la población se prepara para los embates del huracán, las imágenes desde Puerto Padre ofrecen un retrato fiel de la Cuba que enfrenta a Melissa: colas, incertidumbre y la esperanza terca de resistir una vez más.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Cuba
¿Por qué hay largas colas en Puerto Padre para sacar dinero?
Las largas colas en Puerto Padre se deben a que las personas intentan retirar dinero antes de la llegada del huracán Melissa, que se aproxima como un poderoso huracán categoría 5. La situación se agrava por la escasez de cajeros automáticos y el temor de quedarse sin efectivo para adquirir alimentos y medicinas básicas.
¿Qué medidas están tomando las autoridades cubanas ante el huracán Melissa?
Las autoridades cubanas han decretado la Fase de Alarma Ciclónica para varias provincias, incluido el Oriente de Cuba. Se están realizando evacuaciones masivas, estimadas en 650,000 personas, y se han suspendido actividades recreativas y la venta de bebidas alcohólicas. También se están desmontando estructuras en las zonas costeras para minimizar los daños.
¿Cómo afecta el huracán Melissa a la infraestructura de Cuba?
El huracán Melissa exacerba las deficiencias ya existentes en la infraestructura de Cuba, como el drenaje urbano ineficiente que podría causar inundaciones, especialmente en zonas como el malecón de Puerto Padre. Además, los apagones prolongados y la falta de recursos agravan la situación al dejar a la población sin acceso a información y electricidad necesarias para prepararse adecuadamente.
¿Qué desafíos enfrenta la población cubana con la llegada del huracán?
La población cubana enfrenta múltiples desafíos ante el huracán Melissa. Entre ellos se encuentran la escasez de alimentos, agua potable y medicinas, así como la falta de electricidad y comunicación. Estas condiciones crean un ambiente de incertidumbre y vulnerabilidad, dificultando las medidas de prevención y preparación ante el fenómeno meteorológico.
