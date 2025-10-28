Amelia Calzadilla lanza desgarrador mensaje ante el huracán Melissa que se acerca a Cuba

Vídeos relacionados:
La activista cubana Amelia Calzadilla expresó este martes su profundo temor ante la inminente llegada del huracán Melissa a Cuba, un fenómeno de categoría 5 que cruza actualmente el territorio de Jamaica con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora.
En una publicación en sus redes sociales, Calzadilla reconoció que “nunca había sentido tanto miedo por un huracán”, no solo por la intensidad del evento meteorológico, sino por la vulnerabilidad extrema del país.
"Mis pensamientos están ahora con Cuba, sobre todo con Oriente", dijo la activista y recordó que el país atraviesa una crisis económica, política y social aguda, que deja a millones de cubanos sin recursos básicos para enfrentar el impacto de este huracán.
“¿Cómo enfrentar este combate con la naturaleza cuando no tienen nada? No hay comida, no hay agua potable, no están saludables, no tienen corriente, no tienen comunicación”, advirtió Amelia visiblemente preocupada por la situación de los habitantes del Oriente cubano.
El huracán Melissa podría tocar tierra por algún punto de las provincias orientales, en la noche de este martes, afectando de manera directa a Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, con lluvias torrenciales, marejadas e intensos vientos capaces de causar derrumbes, inundaciones y destrucción masiva.
Calzadilla pidió a los cubanos “tomar en serio las advertencias” y buscar refugio mientras aún sea posible. “Llegará un momento en que no podrán saber siquiera por dónde está el huracán”, alertó, recordando que la aparente calma del ojo del ciclón puede resultar mortal.
Su mensaje ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde muchos usuarios coinciden en que Cuba enfrenta la furia de la naturaleza en el peor momento de su historia reciente, marcada por apagones, hambre y desesperanza.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y su impacto en Cuba
¿Cuál es la situación actual del huracán Melissa y su impacto en Cuba?
El huracán Melissa es un ciclón de categoría 5 que amenaza directamente al oriente de Cuba, con especial incidencia en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín. Se espera que cause lluvias intensas, marejadas ciclónicas y vientos catastróficos, lo que podría provocar derrumbes e inundaciones en la región.
¿Qué medidas deben tomar los cubanos para protegerse del huracán Melissa?
Se recomienda a los cubanos buscar refugio seguro y tomar en serio las advertencias de las autoridades. Es crucial proteger ventanas y techos, alejarse de árboles y estructuras inestables, y mantenerse informados a través de los boletines oficiales. La Defensa Civil ha iniciado evacuaciones en zonas vulnerables para minimizar el riesgo.
¿Cómo afecta la crisis actual de Cuba la preparación ante el huracán Melissa?
La crisis económica, política y social en Cuba dificulta significativamente la preparación para el huracán. La escasez de recursos básicos como alimentos, agua potable y electricidad agrava la vulnerabilidad de la población, haciendo más difícil enfrentar los impactos del ciclón de manera efectiva.
¿Qué impacto ha tenido el huracán Melissa en Jamaica antes de llegar a Cuba?
El huracán Melissa ha causado daños significativos en Jamaica, con vientos destructivos, lluvias intensas y marejadas ciclónicas que han elevado el nivel del mar. Las autoridades han reportado condiciones meteorológicas extremas, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.
