Amelia Calzadilla lanza desgarrador mensaje ante el huracán Melissa que se acerca a Cuba

Vídeos relacionados:

La activista cubana Amelia Calzadilla expresó este martes su profundo temor ante la inminente llegada del huracán Melissa a Cuba, un fenómeno de categoría 5 que cruza actualmente el territorio de Jamaica con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora.

En una publicación en sus redes sociales, Calzadilla reconoció que “nunca había sentido tanto miedo por un huracán”, no solo por la intensidad del evento meteorológico, sino por la vulnerabilidad extrema del país.

"Mis pensamientos están ahora con Cuba, sobre todo con Oriente", dijo la activista y recordó que el país atraviesa una crisis económica, política y social aguda, que deja a millones de cubanos sin recursos básicos para enfrentar el impacto de este huracán.

“¿Cómo enfrentar este combate con la naturaleza cuando no tienen nada? No hay comida, no hay agua potable, no están saludables, no tienen corriente, no tienen comunicación”, advirtió Amelia visiblemente preocupada por la situación de los habitantes del Oriente cubano.

El huracán Melissa podría tocar tierra por algún punto de las provincias orientales, en la noche de este martes, afectando de manera directa a Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, con lluvias torrenciales, marejadas e intensos vientos capaces de causar derrumbes, inundaciones y destrucción masiva.

Calzadilla pidió a los cubanos “tomar en serio las advertencias” y buscar refugio mientras aún sea posible. “Llegará un momento en que no podrán saber siquiera por dónde está el huracán”, alertó, recordando que la aparente calma del ojo del ciclón puede resultar mortal.

Lo más leído hoy:

Su mensaje ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde muchos usuarios coinciden en que Cuba enfrenta la furia de la naturaleza en el peor momento de su historia reciente, marcada por apagones, hambre y desesperanza.