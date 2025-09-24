Autoridades en Matanzas prometen limpieza mientras la crisis sanitaria se agrava

Vídeos relacionados:

Las autoridades de Matanzas anunciaron nuevas acciones de saneamiento y recogida de desechos sólidos en la provincia, en medio de un creciente brote de arbovirosis que mantiene a decenas de familias enfermas y ha desatado fuertes críticas al manejo oficial de la crisis sanitaria.

“Ante insatisfacciones e incremento de arbovirosis, se realizan acciones de inmediato como es la colaboración de organismos, generalizar buenas prácticas y el diseño urgente de la sostenibilidad con los recursos que se disponen”, declaró el gobernador provincial Mario Sabines Lorenzo en un mensaje en Facebook, donde prometió mayor apoyo al personal de comunales y agradeció su “rol social”.

El anuncio, sin embargo, llega tras denuncias de la periodista matancera Yirmara Torres Hernández, quien aseguró que “toda la provincia” enfrenta un brote de chikungunya y criticó el silencio y la manipulación de los medios oficiales, que han presentado el problema como focalizado en Cárdenas.

“No escondan más la realidad. El pueblo necesita soluciones, no notas a destiempo, ni justificaciones, ni curitas”, reclamó.

Torres recordó el manejo informativo de la pandemia de COVID-19 en Matanzas, cuando la falta de transparencia oficial derivó en un estallido de casos mortales.

“Entonces también trataron de esconderlo hasta que les reventó en la cara... Nadie me lo contó. Yo estaba aquí, lo viví”, afirmó.

El brote actual comenzó en julio en el municipio de Perico y se ha extendido rápidamente a otras localidades de la provincia. Testimonios recogidos en redes sociales denuncian barrios enteros enfermos, niños y ancianos encamados y ausencia de medicamentos para tratar los síntomas.

La acumulación de basura, los apagones y el deterioro del sistema de salud favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

La activista Amelia Calzadilla también cuestionó la pasividad oficial y se preguntó por qué no se ha decretado una emergencia sanitaria. “Niños, ancianos, trabajadores o estudiantes están encamados con fuertes dolores óseos y musculares, decaimiento y fiebre alta. ¿Qué virus es este? ¿Cómo se evita? ¿Cómo se trata?”, señaló.

A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades insisten en responsabilizar a la población por el estado higiénico de las comunidades.

“La higiene comunal y limpieza no son exclusivas de los Servicios Comunales”, escribió Sabines.

Pero los vecinos denuncian que la falta de recursos, la ineficiencia gubernamental y el colapso sanitario son los verdaderos detonantes de una crisis que sigue agravándose en silencio.

