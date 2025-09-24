Autoridades en Matanzas prometen limpieza mientras la crisis sanitaria se agrava

Vídeos relacionados:
Las autoridades de Matanzas anunciaron nuevas acciones de saneamiento y recogida de desechos sólidos en la provincia, en medio de un creciente brote de arbovirosis que mantiene a decenas de familias enfermas y ha desatado fuertes críticas al manejo oficial de la crisis sanitaria.
“Ante insatisfacciones e incremento de arbovirosis, se realizan acciones de inmediato como es la colaboración de organismos, generalizar buenas prácticas y el diseño urgente de la sostenibilidad con los recursos que se disponen”, declaró el gobernador provincial Mario Sabines Lorenzo en un mensaje en Facebook, donde prometió mayor apoyo al personal de comunales y agradeció su “rol social”.
El anuncio, sin embargo, llega tras denuncias de la periodista matancera Yirmara Torres Hernández, quien aseguró que “toda la provincia” enfrenta un brote de chikungunya y criticó el silencio y la manipulación de los medios oficiales, que han presentado el problema como focalizado en Cárdenas.
“No escondan más la realidad. El pueblo necesita soluciones, no notas a destiempo, ni justificaciones, ni curitas”, reclamó.
Torres recordó el manejo informativo de la pandemia de COVID-19 en Matanzas, cuando la falta de transparencia oficial derivó en un estallido de casos mortales.
“Entonces también trataron de esconderlo hasta que les reventó en la cara... Nadie me lo contó. Yo estaba aquí, lo viví”, afirmó.
El brote actual comenzó en julio en el municipio de Perico y se ha extendido rápidamente a otras localidades de la provincia. Testimonios recogidos en redes sociales denuncian barrios enteros enfermos, niños y ancianos encamados y ausencia de medicamentos para tratar los síntomas.
La acumulación de basura, los apagones y el deterioro del sistema de salud favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.
La activista Amelia Calzadilla también cuestionó la pasividad oficial y se preguntó por qué no se ha decretado una emergencia sanitaria. “Niños, ancianos, trabajadores o estudiantes están encamados con fuertes dolores óseos y musculares, decaimiento y fiebre alta. ¿Qué virus es este? ¿Cómo se evita? ¿Cómo se trata?”, señaló.
A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades insisten en responsabilizar a la población por el estado higiénico de las comunidades.
“La higiene comunal y limpieza no son exclusivas de los Servicios Comunales”, escribió Sabines.
Pero los vecinos denuncian que la falta de recursos, la ineficiencia gubernamental y el colapso sanitario son los verdaderos detonantes de una crisis que sigue agravándose en silencio.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Matanzas por el brote de chikungunya
¿Cuál es la situación actual del brote de chikungunya en Matanzas?
La provincia de Matanzas enfrenta un brote de chikungunya que comenzó en el municipio de Perico y se ha extendido a otras localidades. El sistema de salud no ha logrado contener el avance del virus, lo que ha generado una crisis sanitaria. Las condiciones precarias, como la acumulación de basura y los apagones, han favorecido la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad.
¿Qué acciones han tomado las autoridades para enfrentar el brote de chikungunya?
Las autoridades de Matanzas han anunciado acciones de saneamiento y recogida de desechos sólidos. Sin embargo, la respuesta se considera insuficiente debido a las limitaciones de recursos y la falta de medidas más contundentes como la declaración de emergencia sanitaria. La población ha criticado la ineficiencia gubernamental y la falta de transparencia en la comunicación oficial sobre el brote.
¿Cómo se manifiestan los síntomas del chikungunya y qué medidas se pueden tomar para prevenirlo?
El chikungunya se caracteriza por fiebre alta, fuertes dolores articulares y musculares, y decaimiento. No existe un tratamiento antiviral específico, por lo que el manejo es sintomático. Para prevenir la enfermedad, es crucial eliminar los criaderos de mosquitos, mantener la higiene ambiental, y protegerse de las picaduras de mosquitos usando repelente y mosquiteros.
¿Por qué la población de Matanzas está insatisfecha con la respuesta del gobierno al brote?
La población está insatisfecha porque percibe una falta de transparencia y acción efectiva por parte del gobierno. Las críticas se centran en el silencio y la manipulación de la información por los medios oficiales, la falta de recursos, y la ineficiencia en el manejo de la crisis sanitaria. La situación recuerda a la gestión deficiente durante la pandemia de COVID-19 en la misma provincia.
