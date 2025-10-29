Dirigente del PCC supervisa en Guantánamo los “varentierra” usados para la evacuación ante Melissa

Vídeos relacionados:

El presidente del Consejo de Defensa Provincial y primer secretario del Partido Comunista en Guantánamo, Yoel Pérez García, recorrió las comunidades de Maca y Casimba, en el municipio Niceto Pérez, para evaluar el proceso de evacuación y las condiciones de los tradicionales “varentierra”, refugios campesinos empleados para resistir los embates del huracán Melissa.

Según informó el diario oficialista Periódico Venceremos, Pérez García supervisó las acciones de traslado de familias a "zonas seguras", la entrega de alimentos y la preparación de los centros de evacuación, en un territorio que se encuentra entre los más vulnerables de la provincia por su ubicación geográfica y el débil estado constructivo de las viviendas.

“En Maca Arriba, donde residen más de 900 habitantes, la evacuación se realiza en los tradicionales varentierra, en consultorios médicos y otros establecimientos fortificados con condiciones para resistir los embates del meteoro”, detalló el medio estatal.

En la localidad de Casimba, donde viven más de 780 personas, todos los consultorios cuentan con insumos de primeros auxilios y se garantiza la atención médica inmediata en caso de emergencia. No obstante, las autoridades reconocieron que la zona podría quedar incomunicada por las lluvias y deslizamientos de tierra provocados por el huracán.

El Consejo de Defensa Provincial aseguró que se ha reforzado la vigilancia casa a casa y la comunicación mediante radioaficionados, para asegurar el flujo de información en caso de fallas eléctricas o interrupciones en la telefonía.

Sin embargo, hay reportes de personas que debido a la falta de fluido eléctrico no saben de la cercanía del ciclón.

El “varentierra”, también conocido como bahío, bohío o rancho de vara en tierra, es una construcción tradicional campesina que ha sobrevivido al paso del tiempo en zonas rurales del oriente cubano.

Hecha con materiales naturales —palmas, varas, bejucos y troncos—, se erige directamente sobre el suelo y presenta una estructura baja y aerodinámica que reduce el impacto de los vientos huracanados.

De acuerdo con la emisora Radio Guantánamo, estas construcciones se han usado históricamente como refugio temporal ante los ciclones tropicales.

En comunidades como Velete, Maisí y Niceto Pérez, los varentierra siguen siendo parte esencial de la cultura y la estrategia de supervivencia frente a desastres naturales.

“Desde tiempos antiguos, el ingenio y la necesidad de los campesinos cubanos dieron lugar a esta construcción única. No es solo una casa, sino un símbolo de resistencia frente a los huracanes”, destaca un reporte de la periodista Chely Tamayo.

En la actual temporada ciclónica, marcada por la inminente llegada del huracán Melissa, estas viviendas rústicas vuelven a cobrar protagonismo como refugios improvisados para decenas de familias de zonas intramontanas y de difícil acceso, donde la infraestructura moderna es escasa o inexistente.

El huracán Melissa, actualmente de categoría 5, se aproxima peligrosamente al oriente de Cuba con vientos sostenidos de 295 km/h y lluvias torrenciales.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) pronostica que el ojo del ciclón impactará la zona entre Uvero y Chivirico, en Santiago de Cuba, durante la madrugada del miércoles, afectando severamente también a los municipios costeros de Guantánamo.