Gobierno cubano abre cuentas para donaciones ante el huracán Melissa, aún sin llegar a Cuba

El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) habilitó una cuenta para recibir donaciones por los daños del huracán Melissa.

El sistema bancario cubano habilitó este martes cuentas especiales para recibir donaciones destinadas a la recuperación tras el paso del huracán Melissa, que amenaza las provincias orientales.

En una gráfica divulgada por el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) aparece la cuenta en pesos cubanos (CUP) destinada a “damnificados por el huracán Melissa”: 0699983004299919.

Medios oficiales señalan que los fondos se volcarán, en prioridad, a la rehabilitación de viviendas, a la restauración de servicios básicos y a la atención de las familias más afectadas en el oriente del país.

La convocatoria oficial, publicada antes de que el ciclón llegara a territorio cubano, generó una reacción inmediata y mayoritariamente crítica entre usuarios en redes sociales.

Muchos expresan desconfianza en que las donaciones lleguen a las familias; prefieren que la ayuda se entregue “directa al pueblo” o que se permita la llegada de materiales de construcción sin trabas burocráticas ni aranceles. Otros recordaron desastres anteriores y dijeron haber visto promesas de reparación que nunca se cumplieron.

“Mejor llevar las ayudas directamente a las familias”, fue una de las demandas más repetidas, acompañada por el reclamo de que las organizaciones independientes y donantes extranjeros puedan colaborar sin las mismas “trabas burócraticas” denunciadas en emergencias previas.

Varios comentarios también cuestionan el hecho de que ya haya cuentas abiertas antes del impacto, y algunos piden que sean las propias autoridades y dirigentes las primeras en aportar.

En paralelo a los pedidos de ayuda a través del sistema bancario estatal, hay propuestas ciudadanas concretas como permitir importaciones vía marítima de materiales para la construcción libres de aranceles y en cantidades suficientes; habilitar vías de entrega directa de donaciones; y crear mecanismos de transparencia que permitan rastrear cómo y dónde se usan los fondos recaudados.

Organizaciones de la sociedad civil y voluntarios independientes han sido mencionadas por usuarios como canales de confianza para hacer llegar la ayuda. Asimismo hay quienes proponen que “influencers” o redes de ciudadanos activos en la isla actúen como puente para la distribución.

Varios mensajes reclamaron además que no se repitan situaciones en las que donaciones terminan siendo revendidas o sujetas a cargos antes de llegar a las manos necesitadas.

Desde el ángulo institucional, las cuentas bancarias pueden facilitar la recepción de recursos monetarios de cubanos en el exterior y de entidades que prefieran transferencias electrónicas en vez de enviar mercancías.

Pero la brecha entre esa vía formal y la percepción ciudadana —marcada por el escepticismo sobre la gestión estatal de recursos, plantea un desafío operativo y político, que no cuenta con garantías públicas de transparencia y mecanismos creíbles de rendición de cuentas, por lo que una parte importante de la población optará por vías paralelas para ayudar.

Qué puede ayudar a cerrar esa brecha:

Publicar inmediatamente informes públicos y detallados sobre la gestión de los fondos recaudados (destino, montos, beneficiarios).

Permitir y facilitar la llegada de ayuda independiente y la importación de materiales sin aranceles para la rehabilitación.

Habilitar canales alternativos y verificados para donaciones directas a comunidades y organizaciones locales reconocidas por su trabajo en terreno.

Crear comisiones mixtas (estado-sociedad civil) para supervisar la distribución en las provincias más afectadas.

Si va a donar: verifique la cuenta en las comunicaciones oficiales del banco o del gobierno, prefiera canales con comprobantes y pida pruebas de entrega o listados públicos de beneficiarios. Muchos ciudadanos prefieren dar personalmente o a través de redes de confianza; otros esperan que el Estado demuestre con hechos que la ayuda no se desviará.

El huracán Melissa aún no ha terminado su recorrido, pero la discusión que se libra en redes anticipa otro frente de la emergencia en el que se libra la pelea por la confianza.

En emergencias como esta, la rapidez importa, pero sin transparencia la ayuda corre el riesgo de no llegar a quienes más la necesitan. Cualquier aporte, desde dentro o fuera de Cuba, será valioso si va acompañado de garantías claras sobre cómo y a quiénes se entrega.