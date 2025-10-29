Madre cubana con cuatro niños desconoce el peligro del huracán Melissa: "No tengo con qué orientarme"

Vídeos relacionados:

Una madre cubana confesó no tener forma de informarse sobre la peligrosidad del huracán Melissa, que se aproxima al oriente de Cuba como un poderoso sistema ahora de categoría 4, con vientos sostenidos de casi 230 kilómetros por hora.

En un video difundido en la página de Facebook de Martí Noticias, el periodista independiente Julio César Álvarez Marrero dialogó con la mujer, que planea permanecer en su vivienda durante el paso del ciclón, pues desconoce la magnitud del fenómeno y no ha recibido orientación de las autoridades del régimen comunista.

“El ciclón lo voy a pasar aquí en mi casa”, dijo la madre, sin saber la fuerza actual de Melissa. “No tengo con qué orientarme”, agregó, evidenciando la ausencia de medios de comunicación, información confiable y dispositivos electrónicos para seguir las alertas meteorológicas.

Desinformación y abandono en el oriente cubano

El reportero Álvarez Marrero, quien documenta la situación desde Holguín, revela el aislamiento y la desinformación que sufren numerosos residentes de zonas rurales ante la inminente llegada del huracán.

Los apagones prolongados, la falta de cobertura móvil y la carencia de radios o televisores impiden que muchas familias conozcan la trayectoria, intensidad o peligros reales del ciclón.

Melissa avanza con fuerza catastrófica

El huracán Melissa emergió la tarde de este martes por la costa norte del occidente de Jamaica y se dirige hacia el oriente de Cuba con vientos máximos sostenidos de 230 km/h (145 mph), categoría 4 en la escala Saffir–Simpson.

A las 5:00 pm. EDT, según el último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el centro de Melissa se localizaba en 18.5°N, 77.7°O, a unos 20 km al este de Montego Bay y a 325 km al suroeste de Guantánamo, con presión central de 921 mb y un movimiento nornoreste (25°) a 13 km/h.

El organismo advirtió que vientos dañinos, inundaciones repentinas catastróficas y marejada ciclónica que amenaza la vida continúan en Jamaica al cierre de la tarde.