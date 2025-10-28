Santiagueros esperan el huracán Melissa al ritmo de una conga

A horas de que el oriente cubano comience a sentir los efectos más severos del huracán Melissa, vecinos de Santiago de Cuba fueron captados bailando una conga en plena calle, en una escena que mezcla nerviosismo y sentido de pertenencia frente a un evento extremo.

Según reportó el periodista Yosmany Mayeta Labrada, el grupo improvisó el toque contagioso mientras ajustaban persianas, aseguraban techos ligeros y comentaban los partes oficiales.

Mientras tanto, el panorama meteorológico se vuelve más apremiante. A las 5:00 pm. EDT de este martes, el Centro Nacional de Huracanes informó que Melissa emergió por la costa norte del occidente de Jamaica y se aproxima al oriente de Cuba como huracán categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h (145 mph) y presión central de 921 mb.

El centro se ubicaba en 18.5°N, 77.7°O, a unos 20 km al este de Montego Bay y 325 km al suroeste de Guantánamo, desplazándose hacia el norte–noreste a 13 km/h.

El pronóstico oficial indica que el núcleo del sistema se alejará de Jamaica esta noche y que el centro cruzará sobre el sureste de Cuba entre esta noche y la madrugada del miércoles, para luego desplazarse por el sureste o centro de las Bahamas el miércoles y aproximarse a Bermudas el jueves, con un giro más marcado al noreste y mayor velocidad de traslación.

El campo de vientos confirma la envergadura del ciclón: los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 45 km desde el centro y los de tormenta tropical hasta 315 km, por lo que las condiciones peligrosas antecederán al paso del centro por el oriente cubano.

Se mantienen advertencias de huracán para Jamaica, las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, y el sureste y centro de las Bahamas; hay advertencia de tormenta tropical para Haití, Camagüey y Turcas y Caicos, y alerta de huracán para Bermudas.

Las autoridades insisten en buscar o permanecer en refugio seguro y acelerar los preparativos en las áreas bajo aviso.

El peligro por lluvias es particularmente alto para el este de Cuba, donde el NHC prevé acumulados totales de 10 a 20 pulgadas (250–500 mm), con máximos locales de 25 pulgadas (≈635 mm) hasta el miércoles, capaces de provocar inundaciones repentinas que amenazan la vida y numerosos deslizamientos en laderas saturadas.

En Jamaica, pese a la salida del centro, continuarán esta noche inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos por las bandas residuales.

El centro de Melissa se acerca al sureste de Cuba durante la noche y la madrugada del miércoles, donde ya se han comenzado a sentir condiciones de tormenta tropical.

El NHC prevé impacto de huracán muy potente en la costa sureste del país, con vientos dañinos generalizados cerca del núcleo del ciclón, marejada ciclónica de 8 a 12 pies por encima de los niveles normales de marea y lluvias muy intensas: acumulados de 10 a 20 pulgadas, con máximos de hasta 25 pulgadas desde Manzanillo hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, donde el organismo anticipa inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos.