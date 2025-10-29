Oriente de Cuba amanece desconectado del sistema eléctrico nacional por el paso del huracán Melissa

Las provincias orientales de Cuba amanecieron este lunes completamente desconectadas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras la decisión de la Unión Eléctrica (UNE) de cortar el suministro en toda la región como parte del protocolo de emergencia ante el paso del huracán Melissa, que azotó el oriente con vientos sostenidos de 160 km/h y categoría 2.

El ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del ministerio de Energía y Minas (MINEM), confirmó en la televisión estatal que desde la tarde del domingo Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo quedaron “sin carga servida y con cero generación eléctrica”, mientras Las Tunas se encuentra “prácticamente desconectada”.

“Pasadas las seis de la tarde ya teníamos desconectadas las provincias orientales del país… las tres unidades de la termoeléctrica Renté, la unidad uno de Felton y el emplazamiento de Moa salieron de servicio. El balance entre generación y carga es negativo: se perdió más generación que la que se desconectó”, reconoció Guerra Hernández.

El funcionario explicó que el corte total fue una decisión preventiva para proteger las plantas generadoras y evitar daños estructurales, pero admitió que el impacto ha provocado “afectaciones elevadas y continuas” en todo el país, ya que la pérdida de generación oriental afectó la estabilidad de la red nacional.

Captura de pantalla Facebook / UNE

En una nota informativa matutina, la UNE señaló que el déficit de generación se mantendrá elevado desde Camagüey hasta Pinar del Río, y que solo se espera una ligera mejoría en el transcurso del día con la entrada de las unidades 3 de la CTE Céspedes (Cienfuegos), 3 de Santa Cruz del Norte y 6 de Nuevitas.

El Despacho Nacional de Carga confirmó que las brigadas de reparación se encuentran concentradas en Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, listas para trasladarse al oriente tan pronto cesen los vientos y sea posible evaluar los daños.

Mientras tanto, miles de familias del oriente permanecen sin electricidad, incomunicadas y bajo intensas lluvias. Los reportes desde Santiago y Guantánamo confirman inundaciones costeras y vientos huracanados.

La Defensa Civil mantiene la Fase de Alarma Ciclónica en seis provincias, mientras los cubanos enfrentan uno de los apagones más extensos de los últimos años, justo en el momento más crítico del paso de Melissa.