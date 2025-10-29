Destrucción en Palma Soriano: Imágenes muestran la devastación por el huracán Melissa

Las primeras imágenes que llegan desde el municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, muestran un panorama de devastación total tras el paso del huracán Melissa.

El fenómeno tocó tierra por la localidad de Chivirico, municipio Guamá, en la madrugada del miércoles con categoría 3 y dejó severos daños en viviendas, tendidos eléctricos y la infraestructura local de varias ciudades santiagueras, especialmente en Palma Soriano, que quedó del lado derecho (el más potente) del ojo del ciclón.

El usuario José Batista Falcón compartió en Facebook un conjunto de fotografías que evidencian la magnitud de los destrozos en la zona.

Palma Soriano. Facebook Jose Batista Falcon

“Más imágenes del desastre ocasionado por el paso de Melissa en Palma Soriano, Santiago”, escribió el internauta junto al material que rápidamente se volvió viral.

En las imágenes se observan calles anegadas, árboles arrancados de raíz, postes eléctricos derribados y techos de viviendas completamente arrancados por los vientos huracanados.

Vecinos de la localidad describieron el suceso como “una madrugada de terror”, en la que muchos pasaron horas refugiados mientras el ciclón azotaba con fuerza.

Según reportes preliminares, el huracán Melissa impactó directamente por la costa sur de la provincia de Santiago de Cuba, cerca de los municipios de Uvero y Chivirico, y avanzó con gran intensidad hacia el norte. La ciudad de Santiago quedó del lado derecho del ojo del huracán, considerado el más peligroso por la fuerza de sus vientos y la marejada ciclónica.

El sistema entró a tierra con vientos sostenidos superiores a los 200 kilómetros por hora, lo que provocó derrumbes parciales, caída de árboles, destrucción de viviendas y graves afectaciones eléctricas en Palma Soriano y zonas cercanas.

“Fue como si la tierra se moviera; los techos volaban, las paredes temblaban, y solo se escuchaba el rugido del viento”, relató una residente de la barriada de Micro 9, en declaraciones a medios locales.

Las autoridades de la provincia confirmaron que Palma Soriano está sin electricidad y se reportan interrupciones en las comunicaciones telefónicas.

Además, numerosos caminos rurales permanecen bloqueados por árboles caídos y deslizamientos de tierra, lo que dificulta el acceso a varias comunidades.

Los equipos de la Defensa Civil y de Electricidad de Cuba trabajan desde las primeras horas del día en el despeje de vías y la evaluación de los daños. También se reporta la pérdida de cultivos agrícolas y daños en instalaciones educativas y de salud.

Expertos consultados explican que Santiago de Cuba quedó del lado derecho del huracán Melissa, el cuadrante más destructivo de un ciclón tropical, donde se combinan la velocidad de traslación con la rotación del sistema, generando vientos más intensos y marejadas más violentas.