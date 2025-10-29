Oriente devastado y el régimen cubano sigue con su propaganda

Vídeos relacionados:
Mientras el huracán Melissa deja un rastro de destrucción en el oriente de Cuba, el régimen comunista mantiene su maquinaria propagandística intacta, centrando su discurso en el bloqueo estadounidense y en batallas ideológicas, en lugar de priorizar la emergencia humanitaria que enfrentan miles de familias.
En un momento en que la zona oriental de la isla sufre los efectos devastadores del ciclón —con viviendas destruidas, comunidades incomunicadas y escasez de alimentos—, la Cancillería cubana publicó este miércoles en redes sociales un mensaje ajeno a la crisis:
“La continuación del bloqueo contra Cuba no se puede sostener desde el punto de vista moral, es insostenible jurídicamente y es contraproductivo desde el punto de vista económico. No tiene ningún sentido económico.”
Propaganda en medio del desastre
El aparato oficialista no detuvo su retórica política ni siquiera ante el impacto de uno los huracanes más poderoso que ha golpeado la isla.
Mientras miles de familias en el oriente claman por agua, alimentos y electricidad, el portal estatal Cubadebate publicó un su página de Facebook: “El 28 de octubre de 2025 será recordado en Cuba, no solo como otro tradicional día de homenaje a Camilo Cienfuegos, sino por el lento y largo estado de alerta nacional ante la inminente entrada de un ciclón catastrófico por el Oriente del país.”
El texto mezclaba referencias históricas y propaganda política, afirmando que, mientras el país enfrentaba al huracán, en la sede de la ONU se debatía una nueva resolución contra el embargo de Estados Unidos.
El sitio incluso presentó un podcast en el que calificó como “fake news” las denuncias ciudadanas sobre la falta de preparación y la gestión deficiente de la emergencia.
El contraste: destrucción real y discurso vacío
El discurso oficial busca distraer de la crisis humanitaria palpable. En los barrios de Santiago de Cuba y Holguín, las familias denuncian viviendas colapsadas, falta de alimentos, nula presencia del Estado y apagones totales desde hace más de 48 horas.
Mientras el gobierno insiste en victimizarse ante el embargo, la realidad del oriente cubano muestra un país devastado y sin respuestas, donde la prioridad de los medios oficiales parece ser el relato ideológico y no el socorro humano.
La narrativa del bloqueo, intacta incluso entre ruinas
La estrategia comunicacional del régimen vuelve a ser la misma: atribuir al embargo estadounidense los efectos de su propia ineficiencia y abandono.
En lugar de informar sobre el número de damnificados, viviendas destruidas o planes de recuperación, los medios estatales centraron su cobertura en la “resistencia” política y en la votación contra el bloqueo en la ONU.
El contraste entre la tragedia humana y la propaganda oficial deja en evidencia, una vez más, la desconexión entre el poder y el pueblo.
Mientras las familias luchan por sobrevivir, el régimen de La Habana sigue hablando de ideología y no de auxilio.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Cuba y la respuesta del gobierno
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante el impacto del huracán Melissa?
El gobierno cubano ha mantenido su enfoque en la propaganda política, destacando el bloqueo estadounidense y realizando actos conmemorativos, mientras miles de familias en el oriente del país enfrentan una grave crisis humanitaria. La maquinaria propagandística del régimen no ha priorizado la emergencia causada por el huracán.
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa al oriente de Cuba?
El huracán Melissa ha dejado un rastro de destrucción en el oriente de Cuba, con viviendas destruidas, comunidades incomunicadas, escasez de alimentos y apagones prolongados. Las provincias más afectadas incluyen Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para mitigar los efectos del huracán?
Pese a las críticas, el gobierno cubano no ha proporcionado suficiente información ni recursos para mitigar los efectos del huracán. Las autoridades han priorizado la narrativa del embargo estadounidense sobre la gestión de la emergencia. Esto ha provocado indignación entre la población, que se siente desatendida y desinformada.
¿Cómo ha impactado la crisis energética en la respuesta al huracán Melissa?
La crisis energética en Cuba, caracterizada por apagones generalizados y un colapso del Sistema Eléctrico Nacional, ha dificultado la preparación y respuesta al huracán Melissa. Las provincias orientales han enfrentado semanas de apagones, lo que ha agravado la situación durante el paso del ciclón.
