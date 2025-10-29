Cueto bajo el agua: Melissa deja devastación en Holguín

El municipio de Cueto, en la provincia de Holguín, enfrenta severas inundaciones tras el paso del huracán Melissa, con viviendas anegadas, derrumbes y evacuaciones de familias sorprendidas por la rápida crecida de las aguas.
Según mostraron el reportero Miguel Reyes y decenas de internautas en redes sociales, aunque el ojo del ciclón ya salió de Cuba, las lluvias no han cesado y mantienen bajo agua a varias comunidades, que además permanecen incomunicadas.
Melissa impactó con lluvias torrenciales el oriente cubano y desbordó ríos en su avance, dejando a su paso imágenes de casas completamente cubiertas por el agua en Cueto.
Vecinos relatan pérdidas materiales considerables y la urgencia con la que debieron abandonar sus hogares a medida que el nivel subía.
En la zona, “muchas familias lo han perdido todo” como consecuencia combinada de los vientos y, sobre todo, de las inundaciones asociadas al temporal.
Lo más leído hoy:
Los residentes intentan rescatar lo poco que les queda, mientras siguen los chubascos y se dificulta el acceso a los barrios afectados.
La dimensión humanitaria es crítica: los reportes apuntan a daños extensos en viviendas, cultivos y tendidos eléctricos, lo que agrava las condiciones de vida de quienes permanecen en el lugar.
La persistencia de las precipitaciones mantiene el riesgo alto de nuevas crecidas y complica cualquier intento de recuperación inmediata.
Un vecino resume así la vulnerabilidad histórica del entorno: “La ciudad de Holguín se levantó entre dos ríos: el Jigüey [y] el Marañón. Y como no hacen las limpiezas correspondientes cada vez que hay un evento climatológico, se llena de agua. Estamos inundados”.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó a las 11:00 am. de este miércoles que Melissa se encuentra frente a la costa este de Cuba, ya en el Atlántico suroeste, con presión central de 974 mb y un desplazamiento hacia el noreste (35°) a 14 mph (22 km/h) y seguirá generando para la isla intensas lluvias y marejadas.
El núcleo del sistema se alejará de la costa oriental de Cuba esta mañana, atravesará el sureste o centro de las Bahamas hoy y pasará cerca o al oeste de Bermudas a última hora del jueves y durante la noche.
El NHC mantiene un cuadro de advertencias amplio: advertencia de huracán para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, para el sureste y centro de las Bahamas y para Bermudas; advertencia de tormenta tropical para Haití, Camagüey y Turcas y Caicos.
En Cuba se producen condiciones de huracán dentro del área bajo aviso —con expectativa de debilitamiento a partir de esta tarde—, mientras que en Bahamas se esperan condiciones de huracán hoy y en Turcas y Caicos condiciones de tormenta tropical.
El peligro por lluvias sigue siendo crítico. En el este de Cuba continuarán lluvias muy fuertes esta mañana, con totales de 10 a 20 pulgadas y máximos locales de hasta 25 en zonas de montaña, capaces de provocar inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos; se prevé que el régimen de precipitaciones disminuya en la tarde.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Cuba
¿Cuál ha sido el impacto del huracán Melissa en el municipio de Cueto, Holguín?
El huracán Melissa ha causado severas inundaciones en el municipio de Cueto, Holguín, dejando viviendas anegadas, derrumbes y evacuaciones masivas. Además, varias comunidades han quedado incomunicadas, y los residentes han sufrido pérdidas materiales significativas.
¿Cómo afecta el huracán Melissa al este de Cuba en términos de lluvias y riesgo de inundaciones?
El huracán Melissa ha provocado lluvias torrenciales en el este de Cuba, con totales que alcanzan hasta 20 pulgadas y máximos locales de 25 en zonas de montaña, lo que ha causado inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra. La persistencia de las precipitaciones mantiene un alto riesgo de nuevas crecidas.
¿Cuáles son las advertencias actuales del huracán Melissa para Cuba y otras regiones cercanas?
Actualmente, hay advertencias de huracán para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, así como para el sureste y centro de las Bahamas y Bermudas. Para Camagüey, Haití, y Turcas y Caicos, existe una advertencia de tormenta tropical.
¿Qué medidas de seguridad deben tomar los residentes del oriente cubano durante el paso del huracán Melissa?
Las autoridades aconsejan a la población permanecer en refugios seguros y evitar salir durante el paso del ciclón, alejándose de zonas costeras y cursos de agua. Las brigadas de rescate están en alerta para asistir a los afectados por el fenómeno.
¿Cuál es la situación en Sagua de Tánamo tras el paso del huracán Melissa?
Sagua de Tánamo ha sufrido graves inundaciones debido al desbordamiento del río Sagua, alcanzando niveles históricos que han inundado viviendas, comercios y vías principales. Algunos residentes han tenido que refugiarse en zonas más altas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.