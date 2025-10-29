Cueto bajo el agua: Melissa deja devastación en Holguín

El municipio de Cueto, en la provincia de Holguín, enfrenta severas inundaciones tras el paso del huracán Melissa, con viviendas anegadas, derrumbes y evacuaciones de familias sorprendidas por la rápida crecida de las aguas.

Según mostraron el reportero Miguel Reyes y decenas de internautas en redes sociales, aunque el ojo del ciclón ya salió de Cuba, las lluvias no han cesado y mantienen bajo agua a varias comunidades, que además permanecen incomunicadas.

Melissa impactó con lluvias torrenciales el oriente cubano y desbordó ríos en su avance, dejando a su paso imágenes de casas completamente cubiertas por el agua en Cueto.

Vecinos relatan pérdidas materiales considerables y la urgencia con la que debieron abandonar sus hogares a medida que el nivel subía.

En la zona, “muchas familias lo han perdido todo” como consecuencia combinada de los vientos y, sobre todo, de las inundaciones asociadas al temporal.

Los residentes intentan rescatar lo poco que les queda, mientras siguen los chubascos y se dificulta el acceso a los barrios afectados.

La dimensión humanitaria es crítica: los reportes apuntan a daños extensos en viviendas, cultivos y tendidos eléctricos, lo que agrava las condiciones de vida de quienes permanecen en el lugar.

La persistencia de las precipitaciones mantiene el riesgo alto de nuevas crecidas y complica cualquier intento de recuperación inmediata.

Un vecino resume así la vulnerabilidad histórica del entorno: “La ciudad de Holguín se levantó entre dos ríos: el Jigüey [y] el Marañón. Y como no hacen las limpiezas correspondientes cada vez que hay un evento climatológico, se llena de agua. Estamos inundados”.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó a las 11:00 am. de este miércoles que Melissa se encuentra frente a la costa este de Cuba, ya en el Atlántico suroeste, con presión central de 974 mb y un desplazamiento hacia el noreste (35°) a 14 mph (22 km/h) y seguirá generando para la isla intensas lluvias y marejadas.

El núcleo del sistema se alejará de la costa oriental de Cuba esta mañana, atravesará el sureste o centro de las Bahamas hoy y pasará cerca o al oeste de Bermudas a última hora del jueves y durante la noche.

El NHC mantiene un cuadro de advertencias amplio: advertencia de huracán para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, para el sureste y centro de las Bahamas y para Bermudas; advertencia de tormenta tropical para Haití, Camagüey y Turcas y Caicos.

En Cuba se producen condiciones de huracán dentro del área bajo aviso —con expectativa de debilitamiento a partir de esta tarde—, mientras que en Bahamas se esperan condiciones de huracán hoy y en Turcas y Caicos condiciones de tormenta tropical.

El peligro por lluvias sigue siendo crítico. En el este de Cuba continuarán lluvias muy fuertes esta mañana, con totales de 10 a 20 pulgadas y máximos locales de hasta 25 en zonas de montaña, capaces de provocar inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos; se prevé que el régimen de precipitaciones disminuya en la tarde.