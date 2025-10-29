Fuertes inundaciones en Jiguaní y Bayamo por crecidas de ríos tras el paso del huracán Melissa

Las intensas lluvias provocadas por el huracán Melissa han causado severas inundaciones en los municipios de Jiguaní y Bayamo, en la provincia cubana de Granma.

La crecida inusual de los ríos que atraviesan ambas localidades -el río Jiguaní y el río Bayamo- ha generado cortes de vías, anegamientos masivos y preocupación entre los residentes.

Desbordamiento de los ríos Jiguaní y Bayamo

En el municipio de Jiguaní, la crecida del río que lleva su mismo nombre se ha salido completamente de su cauce, provocando inundaciones severas en el centro del poblado.

Imágenes compartidas por medios oficialistas y usuarios en redes sociales muestran calles completamente cubiertas de agua, viviendas rodeadas por el desbordamiento y un entorno urbano colapsado.

Se reporta que el nivel del agua alcanzó niveles no registrados en años recientes.

Simultáneamente, el río Bayamo, que atraviesa la capital provincial, también ha alcanzado límites alarmantes.

Lo más leído hoy:

Una de las zonas más afectadas es la conocida como la “subida del Chapuzón”, donde el agua ha cubierto calles y aceras.

La situación se ha visto agravada por el vertimiento de la presa Corojo, ubicada en el municipio de Guisa, que ha liberado volúmenes adicionales de agua hacia el río Bayamo, incrementando el nivel de inundación aguas abajo.

Impacto del huracán Melissa en Granma

Aunque el ojo del huracán Melissa no pasó directamente por la provincia, las bandas de alimentación del sistema han descargado lluvias torrenciales sobre el territorio.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ubicó el ojo del huracán sobre la vecina provincia de Holguín en la mañana del miércoles, con vientos sostenidos de hasta 185 km/h y desplazamiento hacia el noreste.

Los registros de precipitaciones en Granma reflejan la magnitud del fenómeno: Jiguaní recibió 159 mm de lluvia; Guisa, 123 mm; Bayamo, 117 mm; Media Luna, 112 mm; y Cauto Cristo, 107 mm.

Esta acumulación en corto tiempo ha puesto al límite los sistemas de drenaje e infraestructuras hidráulicas locales.

Tres importantes embalses de la provincia -Paso Malo (Bartolomé Masó), Corojo (Guisa) y Derivadora Vicana (Media Luna)- se encuentran en fase de vertimiento, lo que implica un peligro inminente de nuevas crecidas y desbordamientos en zonas aledañas.

Daños visibles y respuesta de emergencia

Las consecuencias del fenómeno son ya evidentes en múltiples puntos de Bayamo.

Videos compartidos por medios locales muestran árboles caídos, postes eléctricos derribados y techos desprendidos por las ráfagas de viento.

En varias zonas residenciales, el agua ha entrado en viviendas, obstruido portales y bloqueado completamente las vías de acceso.

En redes sociales y medios locales como CNC TV Granma, ciudadanos han documentado autos atrapados, ramas sobre estructuras y techos colapsados. Desde tempranas horas del miércoles, la ciudad continúa siendo golpeada por lluvias persistentes y viento, con alertas meteorológicas aún activas.