Previo al paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, el General de Ejército Raúl Castro envió un mensaje al pueblo en el que aseguró estar al tanto de la evolución del fenómeno y de las medidas adoptadas para amortiguar sus efectos.
Según divulgó el Ministerio del Interior en Facebook, Raúl expresó "satisfacción por la responsabilidad con que se ha trabajado y el nivel de preparación", y enfatizó la necesidad de mantener la máxima disciplina durante el paso del evento y en la etapa de recuperación.
El mensaje, leído por el General de Brigada José Amado Ricardo Guerra, incluyó además su convicción de que "ante este nuevo desafío, también saldremos victoriosos".
Ricardo Guerra, miembro del Buró Político del Partido y secretario del Consejo de Ministros, dio a conocer el texto en una reunión de Miguel Díaz-Canel con el Consejo de Defensa Nacional.
"Será una noche muy difícil para toda Cuba, pero nos vamos a recuperar, siempre con la fe en la victoria que nos inculcaron Fidel y Raúl", dijo el gobernante.
El tono triunfalista del mensaje de Raúl contrasta con la vulnerabilidad estructural de la población y la infraestructura cubana, deteriorada por años de mala gestión económica.
La retórica de "victoria" ante el huracán Melissa se percibe desconectada de la experiencia cotidiana de quienes deben reconstruir sus hogares y sobrevivir en medio de inundaciones y cortes de electricidad.
Sin embargo, mientras la dirigencia celebra su supuesta preparación y disciplina, los reportes que llegan desde el oriente cubano muestran una realidad muy distinta.
Fotos y videos muestran casas destruidas, techos arrancados, árboles caídos y carreteras intransitables que empeoran aún más la vida de miles de familias.
Los albergues oficiales no siempre cuentan con colchones, alimentos o atención médica suficiente, y muchos habitantes enfrentan la tormenta sin recursos básicos para protegerse.
Melissa ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad de los sistemas de protección civil y la incapacidad de las autoridades para garantizar seguridad y recursos suficientes frente a los fenómenos naturales.
Mientras Raúl celebra la disciplina y el "nivel de preparación alcanzado", miles de cubanos enfrentan la tormenta con la única certeza de que el desastre dejará huella en sus vidas mucho después de que los mensajes oficiales desaparezcan de las redes.
Impacto del huracán Melissa en Cuba y la respuesta del gobierno
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa a la población cubana?
El huracán Melissa ha causado destrucción significativa en el oriente de Cuba, con casas destruidas, techos arrancados, árboles caídos y carreteras intransitables. La población enfrenta inundaciones, cortes de electricidad y falta de recursos básicos, lo que agrava la ya complicada situación debido a la crisis económica y social en la isla.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante el huracán Melissa?
El gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha declarado que se han tomado medidas preventivas y que están preparados para la recuperación. Sin embargo, la realidad es que la población enfrenta una falta de recursos y apoyo, evidenciada por albergues sin suministros adecuados y una infraestructura deficiente. Las declaraciones oficiales contrastan con la situación en el terreno.
¿Cuál ha sido la reacción de Raúl Castro ante el huracán Melissa?
Raúl Castro envió un mensaje al pueblo cubano, expresando satisfacción por la preparación y disciplina mostrada frente al huracán Melissa. No obstante, su mensaje de "victoria" contrasta con la realidad de los daños sufridos por miles de cubanos y la fragilidad de la infraestructura del país. La retórica del gobierno parece desconectada de la experiencia cotidiana de los ciudadanos afectados.
¿Cómo ha manejado el gobierno cubano la crisis energética durante el huracán Melissa?
El gobierno reconoció que no pudo priorizar el suministro eléctrico en las provincias orientales durante el huracán Melissa, lo que ha dejado a muchas comunidades sin electricidad. Esta situación agrava aún más la crisis humanitaria en curso, con una población que enfrenta apagones prolongados y falta de recursos esenciales.
