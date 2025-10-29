Primeras imágenes del impacto del huracán Melissa en Bayamo

Las primeras imágenes que llegan desde Bayamo, capital de la provincia de Granma, muestran fuertes inundaciones, caída de árboles y ráfagas de viento provocadas por el huracán Melissa, que dejó intensas lluvias a su paso por el oriente cubano.

Videos publicados por CMKX Radio Bayamo y CNC TV Granma evidencian el alcance del fenómeno: calles convertidas en ríos, postes eléctricos inclinados y árboles derribados por la fuerza del viento. Algunos de los materiales muestran el agua cubriendo completamente las aceras frente a edificios públicos y viviendas del centro de la ciudad.

Según reportes de la emisora local, los municipios más afectados por las lluvias en Granma son Jiguaní (159 mm), Guisa (123 mm), Bayamo (117 mm), Media Luna (112 mm) y Cauto Cristo (107 mm). Tres embalses —Paso Malo (Bartolomé Masó), Corojo (Guisa) y Derivadora Vicana (Media Luna)— se encuentran vertiendo agua, lo que agrava el peligro de nuevas crecidas en las próximas horas.

Desde las 7:00 a.m., CNC TV Granma confirmó que las lluvias y las ráfagas de viento continuaban golpeando la ciudad, mientras vecinos compartían imágenes que muestran techos desprendidos y ramas caídas sobre vehículos. En varias zonas residenciales, el agua ha penetrado en los portales de las viviendas y los accesos principales permanecen bloqueados.

"El cauce del río Bayamo llega a límites nunca antes vistos, aseguran pobladores", contó más tarde la emisora local.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el ojo del huracán Melissa se encontraba en la mañana sobre la provincia de Holguín, con vientos sostenidos de hasta 185 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 19 km/h. Aunque el centro del sistema no pasó directamente sobre Granma, las bandas de alimentación han descargado intensas lluvias sobre Bayamo y municipios vecinos.

Mientras tanto, en Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín, el desbordamiento del río Sagua provocó inundaciones históricas que anegaron viviendas y comercios, según reportes de vecinos y brigadas de rescate. Más al sureste, en Santiago de Cuba, los amaneceres revelaron un paisaje de destrucción con calles anegadas, techos desprendidos y comunidades incomunicadas.

Las autoridades mantienen activa la fase de alerta ciclónica en toda la región oriental y piden a la población no salir de sus hogares hasta que mejoren las condiciones. Brigadas de Rescate y Salvamento se encuentran desplegadas en Granma para evaluar los daños y asistir a los afectados.

El paso de Melissa vuelve a evidenciar la precaria infraestructura del oriente cubano, donde las lluvias, los apagones y la escasez de recursos agravan el día a día de miles de familias.