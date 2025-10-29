Así amanece Baracoa con el paso de Melissa

Baracoa amaneció este miércoles bajo intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento provocadas por el huracán Melissa, que continúa su desplazamiento por el oriente cubano rumbo al noreste.

Aunque el centro del sistema no pasó directamente sobre la ciudad guantanamera, sus bandas exteriores han castigado con fuerza la zona más oriental del país, dejando árboles caídos, inundaciones y cortes eléctricos.

Captura de pantalla X / @jdanielferrer

Las imágenes compartidas en redes sociales por el líder opositor José Daniel Ferrer García muestran el violento movimiento de los árboles, calles anegadas y el impacto del viento en la vegetación local.

“Así amaneció en Baracoa, Guantánamo, #Cuba. Huracán Melissa. La hora de la #Solidaridad”, escribió Ferrer en su cuenta de X (antes Twitter), acompañando los videos que reflejan la crudeza del fenómeno en la región.

De acuerdo con reportes meteorológicos, las ráfagas en Baracoa han superado los 100 km/h, mientras las lluvias acumuladas rondan los 250 milímetros, generando crecidas en ríos y arroyos cercanos.

Autoridades locales han instado a la población a mantenerse en lugares seguros ante el riesgo de deslizamientos en las zonas montañosas del Yunque y Maisí.

A pesar de encontrarse a más de 80 kilómetros del centro del huracán, Baracoa ha sentido con fuerza sus efectos debido al extenso campo de vientos de Melissa, que continúa afectando gran parte del oriente cubano.

El Instituto de Meteorología (INSMET) informó que las condiciones adversas persistirán durante las próximas horas, mientras el sistema sale al mar por el norte de Holguín. Se mantiene el llamado a extremar precauciones, evitar desplazamientos y seguir las orientaciones de la Defensa Civil.

Colapso del puente de Quiviján por lluvias previas de Melissa

El pasado 24 de octubre, cuando Melissa aún era tormenta tropical, las intensas lluvias asociadas a su amplia circulación provocaron deslizamientos de tierra y el colapso parcial del puente de Quiviján, en el municipio de Baracoa.

Según reportó entonces el medio local Venceremos, el siniestro interrumpió una ruta clave de acceso a comunidades montañosas, además de afectar cultivos de cacao y coco, pilares de la economía baracoesa.

La crecida de los arroyos y la saturación del suelo ocasionaron derrumbes en carreteras y anegaciones en zonas bajas como Flora y Turey, mientras las autoridades locales realizaban evaluaciones técnicas y labores de despeje.

Aquel evento marcó el inicio de una cadena de afectaciones que ahora se agrava con el impacto directo del huracán, evidenciando la vulnerabilidad de la infraestructura vial y agrícola en el extremo oriental de Cuba.

