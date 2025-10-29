Díaz-Canel tras "cuantiosos" daños del huracán Melissa: "Nos hemos preparado para el peor escenario y las medidas han sido efectivas"

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel publicó este miércoles varios mensajes en su cuenta oficial de X (antes Twitter) tras el impacto del huracán Melissa por el oriente del país, donde ha dejado una estela de destrucción y daños generalizados.

“Ha sido una madrugada muy compleja. Daños cuantiosos, y aún el huracán Melissa sigue sobre territorio cubano. Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardo. En cuanto las condiciones lo permitan vamos a la recuperación. Estamos listos”, escribió el mandatario el 29 de octubre junto a una actualización del Instituto de Meteorología de Cuba.

Poco después compartió otro mensaje en la misma red social, afirmando que ha mantenido comunicación con las autoridades del Partido Comunista en las provincias orientales: “Hemos mantenido comunicación toda la madrugada con los primeros secretarios del Partido de las provincias orientales, la última hace apenas unos minutos. Se mantiene el control sobre la situación. Nos hemos preparado para el peor escenario y las medidas han sido efectivas”, expresó, acompañado de la etiqueta #FuerzaCuba.

Un día antes del impacto, Díaz-Canel encabezó en el Malecón habanero el acto político-cultural por el aniversario 66 de la desaparición de Camilo Cienfuegos, mientras el país se encontraba bajo emergencia nacional por la inminencia del huracán Melissa. La simultaneidad del acto con el agravamiento del panorama meteorológico generó cuestionamientos “por el contraste entre el despliegue ritual y la urgencia de protección civil en la antesala de impactos mayores”.

Esa misma jornada, en una alocución televisada, Díaz-Canel exhortó a la población a “actuar con responsabilidad” ante el paso del huracán, que calificó como “uno de los más fuertes o tal vez el más severo que haya pasado por el territorio nacional”. En esa intervención, aseguró que se habían tomado todas las medidas y que brigadas de distintos sectores estaban movilizadas “para iniciar la recuperación tan pronto las condiciones lo permitan”.

Impacto en el oriente cubano

El huracán Melissa tocó tierra en la madrugada del miércoles por la costa sur de Santiago de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). En su avance dejó daños graves en infraestructuras, viviendas y redes eléctricas, además de inundaciones severas.

Testimonios compartidos en redes mostraron escenas de destrucción en múltiples barrios santiagueros, con “árboles arrancados de raíz, postes eléctricos colapsados, techos desprendidos y calles convertidas en ríos”. En Guamá, donde el fenómeno tocó tierra, el oleaje superó los cuatro metros y las viviendas cercanas a la costa mostraban daños severos. En Palma Soriano, la presa Charco Mono se desbordó, mientras que en San Luis un polo productivo quedó completamente anegado.

Melissa se aleja de Cuba

En la mañana del miércoles, el huracán Melissa comenzó a desplazarse hacia el noreste, preparándose para salir de Cuba rumbo a las Bahamas. Con vientos sostenidos de 165 km/h, el sistema mantenía avisos de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

Las precipitaciones acumuladas superaban los 250 milímetros en Santiago de Cuba y los 300 milímetros en la Sierra Maestra, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Aunque perdió intensidad, el NHC advirtió que Melissa seguía siendo “un huracán fuerte y peligroso”.