Ulises Toirac ante el paso del huracán Melissa: "Será una tragedia nacional adicionada a todas las que ya sufrimos"

El humorista Ulises Toirac volvió a estremecer las redes sociales con una reflexión cargada de preocupación y tristeza ante el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, fenómeno que ha dejado inundaciones catastróficas, derrumbes y comunidades aisladas en varias provincias.

En su cuenta de Facebook, Ulises -conocido por su tono crítico y su mirada lúcida sobre la realidad cubana- expresó su angustia por la magnitud del desastre natural y por la vulnerabilidad del país ante un evento de esta fuerza.

"Cuba ni tiene la solidez media de construcciones ni los mecanismos de Jamaica. Una parte importante de la población padece alguna de las arbovirosis, lleva un régimen secular de intensos apagones y sufre una escasa posibilidad de información por la vía de Internet", escribió.

El comediante recordó que Jamaica, azotada días antes por el mismo huracán, fue declarada zona de desastre por su primer ministro, y subrayó que ese país, con mejor infraestructura y recursos, necesitará meses para recuperarse.

"No tengo manera de expresar la preocupación y tristeza que siento. Y va a ser una tragedia nacional adicionada a todas las que ya sufrimos. A nosotros nos llevará años. Desafortunadamente", añadió.

Toirac concluyó su publicación pidiendo solidaridad dentro y fuera de Cuba ante el desastre.

El post se ha viralizado rápidamente, con decenas de reacciones y comentarios de cubanos que comparten la misma sensación de impotencia y temor.

"No puedo imaginar el terror y la indefensión", escribió el humorista en uno de los pasajes más emotivos de su texto.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Un país golpeado por Melissa

Mientras tanto, el oriente de Cuba vive una de sus peores jornadas en años. El huracán Melissa, que tocó tierra en la madrugada del miércoles como categoría 3, ha dejado tras de sí graves inundaciones, vientos destructivos y múltiples daños estructurales.

En el municipio de Sagua de Tánamo, Holguín, el río Sagua se desbordó, anegando viviendas y calles enteras.

Videos compartidos en redes sociales muestran casas parcialmente sumergidas, personas desplazadas y corrientes arrastrando árboles y animales.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), a las 5:00 de la mañana el ojo del huracán se encontraba sobre Holguín, con vientos sostenidos de 185 km/h y ráfagas superiores, desplazándose lentamente hacia el noreste.

Las lluvias intensas también han provocado derrumbes y deslizamientos de tierra en El Cobre, Santiago de Cuba, donde 17 personas, entre ellas niños y ancianos, quedaron atrapadas tras el colapso de una ladera en la Loma del Cimarrón.

"Ha llovido como no ha ocurrido nunca antes", declaró Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, mientras brigadas de rescate trataban de alcanzar la zona anegada.

Uno de los atrapados, el médico Lionnis Franco, logró comunicar que todos se encuentran a salvo, aunque la situación es crítica. "Estamos resguardados y tratando de mantener la calma. El río sigue muy alto, es impresionante", relató.

Una tragedia en curso

El campo de vientos de tormenta tropical de Melissa se extiende casi 300 kilómetros desde su centro, lo que amplía el radio de afectación a todo el oriente del país.

Las autoridades advierten que, aunque el ciclón abandone el territorio en las próximas horas, las lluvias persistirán y podrían causar nuevas inundaciones.

Ulises Toirac, en su mensaje, resumió el sentimiento de muchos cubanos ante esta nueva crisis: "Solo queda abogar por la solidaridad. Tanto entre nosotros como de los países que tienen la posibilidad de hacerlo".

Su reflexión resuena en un momento en que Cuba enfrenta no solo un desastre natural, sino el peso de años de precariedad estructural y social.